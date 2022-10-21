Пятница, 21 Октября 2022 11:52

АрмИнфо.В отношении 28 граждан Антикоррупционным судом Армении вынесены приговоры. Они обвиняются в получении водительских прав за взятки. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, они признаны виновными в совершении преступления и приговорены к различным штрафам.

Генеральная прокуратура обратится в полицию с заявлением о признании недействительными водительских удостоверений, полученных гражданами незаконно.

В надзорном органе напомнили, что по уголовному делу, возбужденному в Службе национальной безопасности и расследуемому Антикоррупционным комитетом, граждане обвинялись в том, что давали различные суммы взяток (около 3 млн десяти тысяч драмов) для незаконного получения водительских прав. 23 июня 2022 года обвинительное заключение, составленное по уголовному делу, утверждено и постановлением надзирающего прокурора было направлено в суд.