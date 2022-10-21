Пятница, 21 Октября 2022 11:41

АрмИнфо. Брюссель рассказал об основных функциях мониторинговой миссии ЕС в Армении.

Так, в заявлении на сайте организации напоминается, что мониторинговая миссия ЕС в Армении начала работу 20 октября. Эта мера последовала за решением ЕС разместить экспертов по мониторингу вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном.

В сообщении отмечается, что миссия будет выполнять две основные задачи: поддерживать укрепление доверия между Арменией и Азербайджаном, следя за соблюдением обеими сторонами режима прекращения огня и посредством регулярных и специальных отчетов о военном положении и событиях, связанных с прекращением огня на местах; команда ЕС будет следить за ситуацией в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном. Это позволит ЕС лучше поддерживать работу пограничных комиссий двух сторон.

Зоной ответственности миссии станет армянская сторона международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном.

Отмечается, что будут развернуты только гражданские наблюдатели. В состав миссии входят 40 гражданских экспертов ЕС по мониторингу, которые будут размещены в течение двух месяцев.

Напоминается, что миссия будет осуществлять деятельность только на армянской стороне и ее основная цель - поддержать укрепление доверия между двумя странами путем контроля за соблюдением ими режима прекращения огня.

Что касается роли миссии по технической оценке, прибывшей в Армению 14 октября, сообщается, что техническая оценочная миссия экспертов ЕС в Армении намеревалась подготовить почву для развертывания мониторинговой миссии ЕС в стране. Ее роль заключалась в сборе необходимой информации, проведении оценки на месте и установлении связи с соответствующими заинтересованными сторонами.

Чтобы обеспечить быстрое развертывание миссии ЕС, были направлены эксперты по мониторингу ЕС из миссии наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии).

Мониторинговая миссия в Армении будет сообщать о военном положении и событиях, связанных с прекращением огня в приграничных районах между Арменией и Азербайджаном. Это позволит ЕС лучше поддерживать работу пограничных комиссий двух сторон. Эксперты ЕС также будут наблюдать за событиями, происходящими вдоль двусторонней границы, включая ситуации, связанные с правами человека. У них не будет роли следователя.

Что касается того, сделает ли миссия ЕС выводы о том, какая сторона начала эскалацию 13 сентября, и давать рекомендации о шагах, которые необходимо предпринять для предотвращения эскалации в будущем, миссия будет отчитываться перед соответствующими учреждениями и службами ЕС о своих наблюдениях вдоль двусторонней границы. Она не будет брать на себя произвольную роль или делать выводы политического характера на основе своих наблюдений.

Касаясь того, будет ли эта миссия взаимодействовать с аналогичной миссией ОБСЕ, то отмечается, что миссия ЕС и оценочная миссия ОБСЕ - это две отдельные миссии с двумя разными мандатами. Миссия ЕС будет поддерживать связь со всеми соответствующими международными организациями, включая ОБСЕ. Нет никакого дублирования между миссией ЕС и усилиями ОБСЕ.

Касательно того, является ли потенциал мониторинга ЕС единственным способом, которым Евросоюз поддерживает деэскалацию между Арменией и Азербайджаном, отмечается, что на основании соглашения между Ереваном и Баку, Брюссель активно участвует в мирном процессе между обеими сторонами.