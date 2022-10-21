Пятница, 21 Октября 2022 11:40

АрмИнфо.Советник премьер-министра Республики Армения Арташес отправится в Туркменистан с четырехдневным визитом. Соответствующее решение подписал глава армянского правительства Никол Пашинян 20 октября.

Туманян будет командирован в Ашхабад 25-29 октября для участия в 17-й Международной конференции <Нефть и газ Туркменистана - 2022>.

Отметим, что организаторами XVII Международной конференции и выставки <Нефть и Газ Туркменистана>, которая пройдет 26-28 октября 2022 года в Ашхабаде, выступают Государственные концерны <Туркменгаз>, <Туркменнебит>, Торгово-промышленная палата Туркменистана и Государственная корпорация <Туркменгеология> в партнерстве с ХО <Туркмен Форум> при поддержке британской компании GaffneyCline.

Целью конференции и выставки является укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора, обзор последних тенденций в мировой энергетической системе и расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Новшеством данного мероприятия является выставка Expo, которая будет проходить параллельно с конференцией и представит лучшие достижения отечественной и мировой нефтегазовой отрасли, дополненные новыми идеями и функциями, которые соответствуют текущему направлению развития отрасли. Новые элементы, представленные на выставке в этом году, будут направлены на то, чтобы подчеркнуть важность ускорения сотрудничества между МНК и ННК, усиливая растущую роль взаимовыгодного партнерства.

Программа Конференции сосредоточена на обсуждении таких вопросов, как постпандемийное восстановление энергетического сектора: новые вызовы и возможности; инвестиционные возможности энергетического сектора Туркменистана в зоне Каспийского моря; энергетика новой эры: перспективы внутреннего и регионального развития будущее энергетики; экологические аспекты разработки месторождений углеводородов; ускорение перехода к энергетике с помощью исследований и разработок.

В конференции и выставке примут участие высшее руководство и представители как государственных организаций Туркменистана, так и ведущих международных нефтегазовых компаний, а также крупных международных финансовых институтов

Согласно сайту оргкомитета, Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Согласно этим цифрам, на сегодняшний день Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.