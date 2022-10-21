Пятница, 21 Октября 2022 11:18

АрмИнфо.В настоящее время на средства государственного бюджета Армении строятся 22 модульные школы, еще 10 школ находятся в стадии проектирования. Об этом 21 октября на заседании комиссии Национального Собрания РА по финансово­кредитным и бюджетным вопросам сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Она отметила, что в тех населенных пунктах, в которых имеются детские дошкольные учреждения, предусмотрено создать вместе со школами образовательные комплексы.

Реализуется также программа по повышению сейсмостойкости 46 школ, которая финансируется Азиатским банком развития. В настоящее время

ведется ремонт в 20 школах, из которых работы в 8 будут завершены в течение текущего года, еще 2 - в начале следующего, остальные - в течение 2023 года.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в рамках программы <Улучшение сейсмической безопасности школ> в Армении идет активный процесс строительства 14 школ. Программу осуществляет Фонд территориального развития на средства правительства Армении и Азиатского банка развития (АБР). Для реализации программы в общей сложности выделено $107 млн., которые будут направлены на строительство 46 школ, из которых 14 в Ереване, и 32 - в областях. В рамках данной программы уже были построены и сданы в эксплуатацию 7 школ. Напомним, что в рамках кредитного соглашения, подписанного между правительством Армении и Азиатским банком развития, в 2015 году Фонд территориального развития приступил в Армении к реализации программы повышения сейсмической безопасности школ. Из общего бюджета программы кредит АБР составляет $88.5 млн., а софинансирование правительства - $18.5 млн.