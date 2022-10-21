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 Пятница, 21 Октября 2022 10:42
Марианна Мкртчян

Мирзоян: Турция больше заинтересована в открытии коридора через территорию Армении с экстерриториальным статусом, чем Азербайджан

Мирзоян: Турция больше заинтересована в открытии коридора через территорию Армении с экстерриториальным статусом, чем Азербайджан

АрмИнфо.Турция больше заинтересована в открытии коридора через территорию Армении с экстерриториальным статусом, чем, Азербайджан.  Об этом 20 октября на пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахянном заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Так, на вопрос, на каком этапе находится  нормализация армяно-турецких отношений, принимая во внимание тот факт, что Турция продолжает оказывать поддержку Азербайджану и увязывает этот процесс с нормализацией отношений между Ереваном  и Баку, Мирзоян согласился, что этот вопрос важен для региональной геополитической картины.

В этом ключе он напомнил, что Ереван и Анкара назначили своих специальных представителей, которые уже провели четыре встречи и предметные обсуждения в направлении установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией и открытия границы между двумя странами, которая была закрыта турецкой стороной.  Мирзоян также добавил, что лично участвовал в дипломатическом форуме в Анталии по приглашению министра иностранных дел Турции, а несколько дней назад в Праге состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Турции.

"Должен сказать, что считаю процесс позитивным и, действительно, вектором является налаживание отношений и открытие границы. В то же время я думаю, что наши собеседники в Турции должны все меньше и меньше связывать этот процесс с переговорным процессом между Арменией и Азербайджаном и, наоборот, должны осознавать, что успех армяно-турецкого диалога может положительно сказаться на процессе армяно-азербайджанских переговоров", - считает армянский министр.

При этом Мирзоян констатировал, что иногда звучат заявления по вопросам, которые дают повод думать, что, например, та же Турция, может больше заинтересована в открытии коридора с экстерриториальным статусом, чем, например, Азербайджан.

"Повторяю, более конструктивная позиция Турции в армяно-турецком процессе, наоборот, оказала бы положительное влияние на процесс между Арменией и Азербайджаном", - резюмировал глава армянского внешнеполитического ведомства. 

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