Пятница, 21 Октября 2022 10:36

АрмИнфо. В Доме камерной музыки им. Комитаса, 22 октября, в 19:00, состоится концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву. Первый концерт для органа <Кассандра>, хоральные прелюдии, Симфонию для органа <Чернобыль> Таривердиева в Ереване исполнит одна из ведущих представительниц российской органной школы Лада Лабзина.

Концерт проходит в рамках Органного фестиваля имени Ваагна

Стамболцяна.

Отметим, что особое место в репертуаре органистки занимают все органные сочинения Микаэла Таривердиева. Как лауреат Международного конкурса органистов им. М. Тариведиева, Лада Лабзина представляет творчество композитора, как в России, так и за рубежом.

За последние годы Лада Лабзина выступала с концертами в Италии, Германии, Франции, Польши, Норвегии, Японии, США, Грузии, Казахстане, а также Армении.

Лада Лабзина родилась в Казани в 1967 году. Окончила Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова по классу фортепиано (проф. Э.В. Бурнашева), органа (проф. Р.К. Абдуллин) и импровизации (проф. О.Г. Янченко). Стажировалась в Летней академии органистов в Хаарлеме (Голландия, 1992), а также в Высшей школе музыки г.

Фрайбурга у профессора Зигмунда Сатмари как стипендиат DAAD

(Германия, 2001). Принимала участие в мастер-классах таких

выдающихся европейских органистов как Пит Кее, Жан Гийю, Петер Планявски, Ги Бове, Мишель Шапюи и других. Органистка является лауреатом II Всероссийского конкурса органистов в Казани (1991), дипломантом Международного конкурса органистов в Каруже (Швейцария,

1994), победителем Международного конкурса им. Ф. Листа в номинации <импровизация> в Будапеште (Венгрия, 1999). Приобрести билеты на концерт, можно перейдя по следующей ссылке: https://nccm.am/hy/events?id=914&fbclid=IwAR0QXOCk1VGq77XVh-HslQ09nhLSYFqKUe0i­yPmehvmmk2kf5d6RKHBKVg