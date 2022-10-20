Четверг, 20 Октября 2022 20:28

АрмИнфо.Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан по прибытии в Армению заявил, что в ходе этого визита будет составлен документ о долгосрочном сотрудничестве между Тегераном и Ереваном. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

<Мы воспользуемся возможностью нашего присутствия (в Армении) для рассмотрения вопросов двусторонних отношений, стоящих на повестке дня двух стран>, - сказал он.

Глава иранского МИД заявил: <У Исламской Республики Иран и Республики

Армения есть много вопросов для совместного сотрудничества в этом

регионе, и у них есть общие проблемы, для которых мы пытаемся найти

решения. В этой поездке и в предстоящих переговорах мы стремимся

проложить путь долгосрочного сотрудничества между двумя странами. Ранее мы достигли договоренности о сотрудничестве с министром иностранных дел Армении, и для долгосрочного сотрудничества в ходе этой поездки будет составлена дорожная карта и документ>.

При этом глава МИД Ирана высказался против иностранного присутствия в регионе, <как в Армении, так и в Азербайджане>. По его словам, визит является возможностью еще раз обсудить стратегические вопросы совместного регионального сотрудничества с высокопоставленными лицами Армении.

Абдоллахиан отметил также, что в прошлом году товарооборот между Тегераном и Ереваном увеличился более чем на 43,5% по сравнению с предыдущим годом. <мы надеемся увидеть более высокий уровень товарооборота между двумя странами>, - заключил министр ИД ИРИ.