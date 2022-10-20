Четверг, 20 Октября 2022 19:44

АрмИнфо. Армения посредством естественных союзников должна попытаться восстановить собственные вооруженные силы и создать противовес военной и дипломатической силе турецко-азербайджанского тандема в регионе. Подобным мнением в интервью <5 каналу> поделился профессор Стэндфордского университета Артур Хачикян.

В этом ключе, эксперт не согласился с точкой зрения о том, что как только Армения предоставит Азербайджану коридор через собственную суверенную территорию, в регионе наступит долгосрочный мир. "Это будет временное решение, после которого Азербайджан перейдет к следующему этапу экспансии. В условиях, когда твой противник силен, и видит твою слабость, и имеет цель тебя уничтожить, это лишь вопрос времени Мы им очень мешаем, мы мешаем соединению двух братских народов, которые хотят вместе сосуществовать и продвигать свои интересы и наивно думать, что, уступив и подписав какой-то документ, Армении удастся остановить поползновения Турции и Азербайджана.

По словам политолога, единственное, что реально в текущих реалиях - это восстановление Арменией собственной армии посредством естественных союзников, и таким образом создание противовеса военной и дипломатической силе турецко- азербайджанского тандема в регионе. "Но, это не могут сделать США или Европа, если конечно же, у них нет намерений дислоцировать тут базу и серьезные военные силы, которые могут противостоять турецко-азербайджанскому тандему. Но Запад на это не пойдет и не о чем подобном и речи пока нет. <Тут нужны серьезные силы, которые помогут соблюсти баланс сил в регионе, а не говорить красивые слова в поддержку армянской демократии", - сказал Хачикян.

При этом ученый напомнил, что нельзя добиться мира, припав на колени. Эксперт считает, что, когда ты постоянно слаб, у противника всегда будет соблазн взять что-то еще - получил коридор, захватить Зангезур, Севан, и наконец Ереван. <Мир возможен при наличии баланса сил. Прошло 2 года с момента войны, и ничего не было сделано. Мы очень запаздываем, при этом понимая, что будет большая война. Нужно принимать всю серьезность ситуации, и у нас нет времени для игр, нам нужно готовиться к новой агрессии", - считает Хачикян.

По его мнению, нежелание Армении использовать своим возможности для закупки вооружения у Ирана, эксперт обусловил тем, что действующие власти Армении ориентируются на Запад и не хотят иметь каких-либо проблем с Соединенными Штатами. "И это несмотря на то, что Иран - единственное государство, которое проводит уже вторые учения за этот короткий срок, чтобы сдержать агрессию Азербайджана. То есть Иран наш естественный союзник. Однако, поскольку власть верит, что Запад наш спаситель, отказывается развивать отношения с нашим естественным союзником, чтобы хотя бы приобретать вооружение, как, к примеру, это делает сегодня Россия.

В этой связи он призвал взглянуть на политику Турции, которая открыто игнорирует западную коалицию, фактически став стратегическим союзником России. Конфликт в Украине позволил Турции резко увеличить свое влияние и в мире, и в регионе, повысить свой международный вес, при этом став союзником России. Турция готова построить газовый хаб для обхода Россией санкций, ведет активное финансово-экономическое и торговое сотрудничество с Москвой. "И никто Турцию не наказывает за такое поведение. Это - очевидный пример двойных стандартов. Турки молодцы, они умны, сильны и заставляют себя уважать, поэтому никаких санкций в их отношении не будет, даже если они позволят себе агрессию против Армении", - сказал эксперт.

Профессор считает, что в этом ракурсе, с дипломатической точки зрения, Армения оказалась в блокаде. "В прошлом у нас были хорошие отношения с Россией, которые мы испортили. Сейчас, России будет очень сложно с дипломатической точки зрения помогать нам. Мы находимся в очень сложной ситуации, в которой оказались в очень неподходящий момент - неподготовленные, ослабленные, понесшие поражение, с полным дипломатическим фиаско на всех фронтах, да еще и с некомпетентным руководством.

Мы должны готовиться к войне и понимать, что боевые действия продолжатся, так как в Азербайджане понимают, что у них такой блестящей возможности может больше никогда и не быть. Россия занята собой и Украиной и находится в очень тяжелом положении. Мы отказываемся от Ирана, испортили отношения с Россией, смотрим на Запад, чтобы они "свое мнение высказали", а у Турции и Азербайджана сейчас есть прекрасная возможность решить все свои вопросы", - отметил он.

Говоря о гражданской миссии ЕС, прибывшей в Армению для мониторинга ситуации, профессор констатировал, что эксперты могут зафиксировать нарушения, доложить о них ЕС, а руководство Евросоюза в сою очередь может оказать давление на сторону, допустившую нарушение, в нашем случае на Азербайджан. Но, если Азербайджан решит предпринять широкомасштабную агрессию в отношении Армении, наблюдатели ЕС ничего не смогут сделать. По убеждению Хачикяна, ЕС не будет вводить санкции против Азербайджана, поскольку сейчас зависим от азербайджанских энергоресурсов.

Вместе с тем он указал на важность того, чтобы в Армении понимали реальные посылы, которые направляет Запад, а не воодушевлялись красивыми фразами. Европа защищает территориальную целостность Азербайджана, поэтому европейские лидеры стараются уходить от темы самоопределения и выживания народа Арцаха. Европа и особенно Франция готовы оказать моральную и ограниченную дипломатическую поддержку Армении и не более того.

То же самое, считает эксперт, можно сказать и о позиции США, которые находится с Турцией в едином военном блоке. В этом ключе Хачикян напомнил, как США фактически предали курдов, когда турки вошли в Сирию. И никто даже и не подумал применить хоть какие-то санкции в отношении Турции, и не применит их в будущем, что бы она не совершала.