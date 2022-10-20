Четверг, 20 Октября 2022 17:53

АрмИнфо.Европейский союз объявил о выделении около 118 миллионов драмов (300 000 евро) на экстренную помощь людям, пострадавшим в результате сентябрьских столкновений, которые стали самыми смертоносными с момента прекращения огня в ноябре 2020 года.

Согласно сообщению пресс-службы ЕС, предстоящей зимой это финансирование будет направлено наиболее уязвимым из 7600 человек, покинувших свои дома из-за боевых действий, а также общинам, приютивших этих людей и тем уязвимым слоям, которые остаются в пострадавших от конфликта районах.

"В результате военных действий, имевших место в прошлом месяце, было больше перемещений, больше потерь и разрушений. Европейский Союз оказывает дополнительную срочную финансовую поддержку для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых людей, непосредственно пострадавших от боевых действий, и для оказания помощи им, чтобы справиться с холодными зимними месяцами", - заявила посол Европейского Союза в Армении Андреа Викторин.

Гуманитарные партнеры ЕС в Армении предоставят предметы гигиены, комплекты для ремонта жилья и денежную помощь, чтобы помочь людям удовлетворить их основные потребности, такие как продукты питания, расходы на отопление или аренду.

Предоставление экстренной помощи будет тесно координироваться с властями Армении и участниками чрезвычайных ситуаций.

Финансовая поддержка стала возможной благодаря механизму "Emergency Toolbox", который предназначен для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и приоритетного финансирования уязвимых людей за пределами ЕС и координируется Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии (координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации).