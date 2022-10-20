Четверг, 20 Октября 2022 17:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 2-ой улице Норка, частные дома на улицах Шопрона, С.Ханзадяна, частный дом 52 на улице Гюрджяна, собственник “Анаит Гарсилян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; психиатрический центр “Аван”, частнеы дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, Тяговая подстанция, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в “Ахи Анке”, жилые дома 27, 29, 30 в 4-ом квартале ДАвташена, улицы Меликяна, Себастия, ООО “Коластик”, “Ананда”, абоненты (не являющийся жильцом) 13 на улице Шираза;

11:00-15:00 жилые дома 2, 6, 10, 12, 60 на улице Шопрона, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, 3-7 на 3-ем переулке, 4, 6 на 4-ом переулке, жилые дома 1, 3, 5 на улице Левона Саргсяна, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, 62 на улице Гюрджяна, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на улице Люксембург, 3, 4, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембург, 3, 5, 6 на 2-ом переулке Люксембург, училище “Алгоритм”, школа N163, ясли-детские сады NN114, 236 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; 4-ая улица Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 26 на улице Грибоедова, 45, 45/1, 47 на пр. Комитаса, частные дома 11-29 на 25-ой улице Арабкира, частные дома 3-13 на улице В.Давтяна, военный сборный пункт, частные дома станции ‘Кармир Блур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Аралез;

11։00-16։00 частично улицы Туманяна, Теряна, Шаумяна, С.Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично села Верин Арташат и Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։00-14։00 насосная станция “Джрмуха”, гостиница “Ташир”, солнечная станция “Ташир” в городе Раздан;

10։30-12։30 села Котайк и Нор Гюх полностью;

11։00-17։00 квартал “Макраван”, платина “Раздан ГЭС”, скотобойня, механический цех по очистке сточных вод города Раздан; частично села Котайк, Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенные пункты Верин Геташен, Личк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։30 община Варсер полностью, автообслуживание, телецентр, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Лчашен полностью, ООО “Гог Арс”, питьевая насосная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северная часть села Арпени в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Вагатур;

14:00-17:00 улицы Аделяна, Гетап, Горцарарнери, З.Андраника, Личкваз, Кирова, Оганджаняна, Мержлумяна, Мргаат, Норашен, Шаумяна, Шерамапагнери, Вазанц, Парамази, квартал ‘ХЕК-и дзор' (ущелье ГЭС) в городе Мегри; села Айгедзор, Тхкут, Легваз, Варданидзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00 частично село Хнацах;

15:30-17:00 частично село Тех.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 47 на улице Абеляна;

11:00-15:00 частные дома на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-16:00 частные дома 26, 28 на 6-ой улице Нубарашена, 2-18 на 8-ой улице, 1-12 на 10-ой улице, 1-12 на 12-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 уголовно-исполнительное учреждение "Больница для осужденных'', детский сад N143, музыкальная школа им. А.Тиграняна, военный комиссариат, жилые дома 4, 6, 8, 10 на пр. Багратуняца, жилые дома 3, 7, 9, 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 40/8, 42/6, 42/7, 44/4а, 44/3, 44/4, 44/5, 45/20, 45/21, 47/19, 49/19а, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах 1, 2, 6 в кв. “Ноагавит”, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы кв. “Норагавит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы кв. “Норагавит”, частные дома на 6-ом тупике 6-ой улицы кв. “Норагавит”, жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 6/2, 9 на 27-ой улице Арабкира, частные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира, частные дома на 25-ой улице Арабкира, жилые дома 126/4 на улице Рига, жилые дома 9-192/2, 13/4, 27/1 121/7, 124/1, 133, 135, 136/3, 138/2, 138/6 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Леонида Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ленухи, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Нор Амасиа, Налбандян;

в Араратской области:

11:00-16:00 частично улицы Туманяна, Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Гетаовит, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

16:30-17:30 села Джуджеван, Воскепар, Барекаван, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 частично 3-ая улица села Бавра в Ашоцком регионе.