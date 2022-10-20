Четверг, 20 Октября 2022 17:30

АрмИнфо.В Баку отреагировали на сообщение об отправке миссии ОБСЕ в Армению.

Так, внешнеполитическое ведомство АР комментируя эту информацию, заверило, что вопрос о такой миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и никаких решений по этому поводу принято не было.

"При этом какая-либо группа, именуемая миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении, не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ. Эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, является не чем иным, как личным визитом группы из нескольких государств-участников, и любой результат такого визита будет оценен соответствующим образом", - отметили в МИД АР.

В Баку заявили, что "этот шаг вызывает серьезные вопросы и подобные односторонние действия Председательства и Секретариата ОБСЕ, среди прочего, противоречат основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и построения доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права".

Как ранее сообщало АрмИнфо, по приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну группу по оценке потребностей, которая будет находиться в стране с 21 по 27 октября.

Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации на местах с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также международными партнерами.