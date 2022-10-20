Четверг, 20 Октября 2022 16:05

АрмИнфо. В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении в ближайшее время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности(СКБ) ОДКБ, на которой будет рассмотрен вопрос об оказании помощи Еревану. Об этом 20 октября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, в ответ на вопрос когда ожидать отправки миссии ОДКБ в регион, Захарова отметила, что в ходе внеочередного заседания СКБ ОДКБ в режиме видео конференции предполагается обсуждение лидерами государств- членов Организации итогов работы миссии ОДКБ в Армении. "Они также должны рассмотреть предложения по совместным мерам по оказанию помощи Еревану, в том числе и проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения", - отметила она.

По словам дипломата, официальная или дополнительная информация будет представлена как Секретариатом ОДКБ, так и российским внешнеполитическим ведомством.

"Они должны решить и согласовать этот вопрос. Это Договор о коллективной безопасности и решения должны приниматься коллективно, поэтому это все должно быть согласовано именно на таких началах", - резюмировала Захарова.

Напомним, что 12 октября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане заявил, что ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности. " Единственное, что требуется, - это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ. Им сейчас является Республика Армения, поэтому, как только время у вас появится, мы будем готовы такую миссию формально одобрить, она сможет приступить к работе", - добавил российский министр.

А уже 18 марта, глава МИД РА отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что в ходе устных переговоров Ереван попытался понять, когда пройдет заседание СКБ ОДКБ на высшем уровне, на котором главы государств смогут обсудить, в том числе и вопрос отправки миссии. Однако, по его словам, для Еревана важны политические заявления стран-союзников. "Нам в первую очередь нужно понять, насколько организация знакома с реальной ситуацией - это агрессия в отношении Армении и вторжение на ее суверенные территории", - резюмировал глава МИД Армении.