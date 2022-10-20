Четверг, 20 Октября 2022 15:20

АрмИнфо. Секретарь Совбеза РА Армен Григорян встретился с делегацией во главе с руководителем британского оборонного отдела в Восточной Европе, командующим авиацией (генералом) Питом Кракфордом. На встрече также присутствовал посол СК в Армении Джон Галлахер.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян приветствовал визит делегации в Армению и выразил уверенность, что существуют широкие возможности для двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили ситуацию с региональной безопасностью, в этом ключе секретарь Совбеза рассказал об агрессии, развязанной азербайджанскими войсками 13 сентября, и ее последствиях. Он также подчеркнул решимость Армении добиться стабильной обстановки безопасности в регионе.

Собеседники обсудили перспективы и пути сотрудничества в сфере безопасности.