Четверг, 20 Октября 2022 14:26

АрмИнфо.По положению на сегодняшний день идентифицированы тела 201 лиц, погибших при отражении агрессии со стороны Азербайджана 13 сентября. Об этом 20 октября журналистам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Она отметила, что все тела идентифицированы, и в настоящее время нет неопознанных тел. Весь процесс идентификации полностью завершен.

В ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Были обстреляны 36 населенных пунктов Армении, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги.

По последним данным, с армянской стороны погибли и пропали без вести 207 человек, в том числе погибли 3 мирных жителя, местонахождение 2 гражданских лиц считается неизвестным. Ранены 293 военнослужащих, 20 военнослужащих попали в плен. Имеются доказательства пыток, нанесения увечий, расчленения пленных или раненных армянских военнослужащих азербайджанцами.