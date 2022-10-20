Четверг, 20 Октября 2022 13:54

АрмИнфо.Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клар предоставил в офис Защитника прав человека видеосюжет о якобы издевательствах армян над пленными азербайджанцами. Об этом 20 октября журналистам заявила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Она отметила, что на этих видео речь идет о событиях 2020 года. Правовую оценку этих видео, в том числе должны выяснить правоохранительные органы путем проведения экспертиз. <Видео переданы в генеральную прокуратуру, и необходимо дождаться реакции надзорного органа, поскольку с 2021 года имеются возбужденные уголовные дела по подобного рода преступлениям>, - подчеркнула Григорян.

Отметим, что о появлении видео с военными преступлениями, совершенными якобы против азербайджанцев сообщил сам спецпредставитель ЕС. Он подчеркнул, что <это должно быть расследовано и, если видео окажутся подлинными, совершившие преступление должны быть привлечены к ответственности>. <Конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и заживление требует ответственности>, - написал Клаар.

Любопытно, что данные видео появились почти сразу же после публикации в социальных сетях сюжетов казни азербайджанцами безоружных армянских военнопленных.