Четверг, 20 Октября 2022 13:03

АрмИнфо.Бизнесмен Рубен Варданян в начале ноября возглавит Кабмин Арцаха. Об этом сообщил сам Варданян.

"То, как разворачиваются политические события вокруг Армении и Арцаха, как обостряется ситуация вокруг решения Арцахского вопроса, от которого без преувеличения зависят и судьбы Армении и Армянского мира, вызывает у меня крайнюю озабоченность. Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха", - отметил Варданян в своем Телеграм-канале.

По его словам, полтора месяца встреч с жителями республики, с её политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили его в том, что люди поддерживают его кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах и хотят видеть в нем ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса.

"В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха и тогда изложу наши стратегические цели и первоочерёдные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем", - написал Варданян.

Напомним, что президент Арцаха 4 октября сообщил, что предложил бизнесмену Рубену Варданяну занять пост госминистра НКР.

1 сентября бизнесмен Рубен Варданян сообщил об отказе от российского гражданства и переезде в Арцах на постоянное жительство. Журнал Forbes в 2021 году оценил состояние бизнесмена в 1 млрд долларов США.

Тогда же, АрмИнфо со ссылкой на свои источники сообщало, что предложение о начале работы в Арцахе Варданян получил несколько месяцев назад и находился в раздумьях. Теперь он принял это предложение и видимо на первых порах получит должность госминистра Республики Арцах. В следующем году Варданян сможет претендовать на должность президента непризнанной республики. Будущая карьера политика Рубена Варданяна будет зависеть от многих обстоятельств.