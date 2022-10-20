Четверг, 20 Октября 2022 12:53

АрмИнфо. И после каждого сыгранного произведения аплодисменты зрителей в концертном зале им. Арама Хачатуряна не утихали, заставляя дирижера и оркестр повременить с вступлением к очередному музыкальному шедевру.

Продолжительность аплодисментов, прозвучавших на первом ереванском концерте оркестра musicAeterna под руководством величайшего дирижера Теодора Курентзиса, можно приравнять по времени к полноценному произведению, которое неустанно и щедро дарил армянский зритель музыкантам.

В Ереване оркестр musicAeterna провел незабываемый для всех присутствующих концерт, сыграв симфоническую программу, посвященную образам Италии в творчестве Петра Ильича Чайковского, в частности симфоническую фантазия по Данте «Франческа да Римини», Итальянское каприччио и увертюру-фантазию по Шекспиру «Ромео и Джульетта».

Но самым большим подарком для армянского зрителя стало исполнение оркестром одного из лучших произведений гения Арама Хачатуряна - Адажио Фригии и Спартака из балета «Спартак». Практически без репетиций, перед самим концертом в Ереване было принято спонтанное решение - на бис для публики сыграть не П.И. Чайковского, как планировалось изначально, а исполнить гимн любви, дружбы и верности маэстро Хачатуряна.

Обращаясь к зрителям, Курентзис выразил восхищение армянской культурой, народом, выразил искреннее сострадание и поддержку в столь сложные для страны времена. Дирижер рассказал, что в его оркестре играет несколько армян, с которыми он дружит и работает на протяжении 20 лет. Он также поделился трогательной историей дружбы с армянином, которая завязалась в 90-ые годы во времена его учебы в Петербургской консерватории у дирижера Ильи Мусина. «Мне не хватает одного человека, который был моим лучшим другом и потрясающим дирижером. Его звали Тигран Саркисян. Мне кажется, что сегодня, Тигран стал бы одним из выдающихся дирижеров в мире, но, к большому сожалению, он скоропостижно скончался. Мы проводили много вечеров вместе, много говорили, и договорились, что конкретно будем играть, когда кого-то из нас не станет. Однако до сих пор это обещание не было выполнено. Но так как я в Ереване первый раз, то не могу не сыграть одно произведение, которое сам Тигран дирижировал очень хорошо», - сказал он. После этих слов зал восторженно замер, узнав с первых нот «Адажио» Хачатуряна, которым Курентзис почтил память своего армянского друга.

На следующий день после ереванского концерта Теодор Курентзис вместе с musicAeterna Dance у подножия горы Арарат представили танцевальный перфоманс. Кульминацией гастрольной программы стало исполнение хорового концерта Альфреда Шнитке на стихотворные тексты древнеармянского философа-богослова Григора Нарекаци (в основе Концерта лежит «Книга скорбных песнопений» Нарекаци).

Гастроли завершились в ночь с 17 на 18 октября в Церкви Святой Богородицы в Гюмри - культурной столице Армении. Здесь публику ожидала встреча с двумя коллективами под управлением Теодора Курентзиса - хором musicAeterna и хором musicAeterna byzantina, специализирующимся на исполнении церковных песнопений древневизантийской традиции.

Отметим, что организаторами подобной культурной программы в Армении выступили Национальной Филармонический оркестр Армении и Концертный зал имени Арама Хачатуряна при участии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Министерства экономики Республики Армения.

Стоит напомнить, что Теодор Курентзис во время 44 –дневной Арцахской войны перевел свой гонорар, вырученный с концерта в Большом зале Консерватории им. Чайковского в Москве, в Фонд помощи детям Арцаха.



Отметим, что Оркестр и хор musicAeterna основаны дирижером Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, с 2011 по 2019 год были частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 года musicAeterna - независимый коллектив, финансируемый за счет средств спонсоров. Его творческой резиденцией стал петербургский Дом Радио, где по инициативе Теодора Курентзиса создан междисциплинарный культурный центр, объединяющий творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, охватывающие различные области современного искусства. Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по Европе и миру, выступая на самых престижных площадках, таких как Венский Концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в Кёльне, Мадриде, Фестшпильхаус Баден- Бадена и театр Ла Скала.

Курентзис родился и вырос в Греции, где началось его музыкальное образование. В 1994 году приехал учиться у легендарного профессора Санкт- Петербургской государственной консерватории Ильи Мусина. В 2004 году стал главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета и основал оркестр и хор musicAeterna. В 2006 году участвовал в создании Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» (Москва). В 2011-2019 годах был художественным руководителем Театра оперы и балета в Перми, куда вместе с ним переехали музыканты musicAeterna. С 2012 года художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми. В 2019 году Теодор Курентзис и musicAeterna переехали в Санкт-Петербург, их творческой резиденцией стал Дом Радио. С сезона 2018/19 Теодор Курентзис также занял пост главного дирижера Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR Symphony Orchestra) в Штутгартеж.