Четверг, 20 Октября 2022 12:47

АрмИнфо. Конечная цель США на Южном Кавказе - мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Патель

Так, в ходе брифинга 19 октября на уточнение, есть ли какие-то комментарии относительно состояния мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном после развертывания миссии наблюдателей ЕС на этой неделе, и может ли она содействовать урегулированию многолетнего спора между сторонами, Патель, в частности, сказал: "В этом наша надежда. И это то, на что Секретарь (Энтони Блинкен -ред.) и посол (спецпредставитель США на Южном Кавказе Филип Рикер - ред.) и другие лица в этом здании продолжают настаивать, обсуждая этот вопрос. Я не хочу опережать этот процесс, но, конечно, наша конечная цель здесь - мирное урегулирование и соглашение между Арменией и Азербайджаном".

Напомним, что на прошлой неделе в Ереван прибыла гражданская миссия ЕС, в задачу которой будет входить мониторинг и сбор информации на передовой. 40 европейских специалистов будут наблюдать за соблюдением режима прекращения огня и содействовать проведению работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.