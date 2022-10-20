Четверг, 20 Октября 2022 11:21

АрмИнфо.Ваан Акопян назначен таможенным атташе при посольстве Республики Армения в Российской Федерации сроком на 3 года. Соответствующее решение принято 20 октября на очередном заседании правительства Армении.

Как отмечается в пояснении к решению правительства, назначение таможенного атташе при Посольстве Республики Армения в Российской Федерации будет способствовать организации повседневной работы с соответствующими подразделениями Федеральной таможенной службы России, оперативному выявлению и реагированию вопросов таможенного характера, возникающих в Российской Федерации, в том числе в пункте пропуска Верхний Ларс.

Ваан Гагикович Акопян с 2019 года занимал должность Начальник отдела анализа и контроля рисков Управления таможенной статистики и учета доходов КГД РА.

Отметим, что решение о создании должности таможенного атташе при посольстве Армении в России было принято в декабре 2019 года. Таможенного атташе назначает правительство сроком на три года с возможностью пролонгации на один год. На эту должность могут претендовать лица, занимавшие высокопоставленные должности в таможенной службе минимум в течение года. Резиденция атташе находится в городе Владикавказ.

Предшественник новоназначенного таможенного атташе - Арам Тананян, занимал должность с января 2020 года освобожден от занимаемой должности. Решением кабмина от 17 июня 2022 года он был освобожден от занимаемой должности. Причины увольнения Тананяна не были указаны.