Четверг, 20 Октября 2022 11:13

АрмИнфо.С 24 октября 2022 года по 31 января 2023 года в Армении будет объявлен зимний призыв рядового состава на военную и альтернативную службу. Правительство Армении 20 октября приняло решение об объявлении зимнего призыва и проведении демобилизации 2022 года.

Согласно решению, в армию будут призваны те граждане мужского пола, которым до 31 декабря 2022 года исполняется 18 лет, а также те, срок отсрочки которых истекает до конца года включительно.

Пополнение ВС гражданами, подлежащими обязательной или альтернативной военной службе, будет осуществлено с 9 января по 31 января 2023 года включительно. Процесс демобилизации же продлится с 8 февраля по 31 марта 2023 года включительно.