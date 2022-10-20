Четверг, 20 Октября 2022 10:47

АрмИнфо.Развертывание на армянской границе миссии ОБСЕ внесет дополнительный вклад в уважение безопасности и территориальной целостности Армении. Об этом заявил экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Дипломат констатировал, что через два дня после решения ЕС о развертывании наблюдательной миссии, ОБСЕ принимает решение направить в Армению миссию по оценке потребностей в приграничных с Азербайджаном районах.

"Это решение является результатом шагов, предпринятых министром Европы и иностранных дел Катрин Колонна после вооруженного нападения Азербайджана на территорию Армении.

Развертывание этой миссии ОБСЕ внесет дополнительный вклад в уважение безопасности и территориальной целостности Армении",- написал экс-посол Франции в Армении в Twitter.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну группу по оценке потребностей, которая будет находиться в стране с 21 по 27 октября.

Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации на местах с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также международными партнерами.