Четверг, 20 Октября 2022 10:45

АрмИнфо."Армения - это часть нас самих, нашей цивилизации, нашей культуры, наших верований. Это оплот против турецкого экспансионизма. Армяне просят только об одном - о праве народа на самоопределение, праве самостоятельно решать собственную судьбу", - заявила в Сенате Франции депутат НС Франции, член- основатель Круга дружбы "Франция-Арцах" Валери Буайе.

При этом она подчеркнула, что отказ от санкций против Азербайджана - потворство этнической чистке армян, новому геноциду и отказ от ценностей, на которые Франция претендует.

Она напомнила, что азербайджанские военные после вторжения на суверенную территорию Армении совершили военные преступления, в том числе "гордо демонстрировали себя на видеороликах с кадрами насилия, расчленения, пыток, что является геноцидальной логикой" и подчеркнула, что, несмотря на всеобщее безразличие, сегодня у ворот Европы разыгрывается новая война на захват и уничтожение.

В этом ключе она задалась вопросом, намерена ли на этом фоне Франция что-либо предпринять.

По словам Буайе сложно поверить тем, кто с одной стороны направляет на армянскую границу гражданскую миссию, а с другой стороны, укрепляет сотрудничество с военизированным Азербайджаном, особенно в вопросах энергетики, а глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Азербайджан надежный партнер, на который ЕС может рассчитывать.

"Брюссель готов положить на жертвенный алтарь жизнь армян в угоду своих энергетических интересов. А что насчет Франции? Жизни армян менее ценны, чем украинцев? Европейское лицемерие на этом не останавливается, ведь часть продаваемого Азербайджаном газа Брюсселю будет поступать из холдингов, частично принадлежащих российским компаниям", - отметила она.

При этом она выразила убеждение, что Франция должна оказать военное содействие Армении, и на действия Азербайджана нужно отвечать также, как на действия России.