Четверг, 20 Октября 2022 09:43

АрмИнфо. ВС Азербайджана ночью вновь обстреляли армянские позиции в направлении Гегаркуника.

Согласно армянскому оборонному ведомству, в ночь с 19 на 20 октября, около 00:05, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, а также минометов, по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"Подразделения ВС РА подавили огонь противника ответными действиями. С армянской стороны потерь нет. На данный момент ситуация относительно стабильная", - отметили в МО РА.