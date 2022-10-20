Четверг, 20 Октября 2022 09:20

АрмИнфо. МИД Франции прокомментировало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что президент Эммануэль Макрон своими заявлениями поставил крест на дружественных и сбалансированных отношениях между Парижем и Баку.

<Эти комментарии никоим образом не меняют полной мобилизации Франции для установления мира между Арменией и Азербайджаном. Благодаря приверженности Президента Республики удалось провести четырехстороннюю встречу, организованную Шарлем Мишелем, Президентом Алиевым и Премьер- министром Пашиняном 6 октября в рамках первого саммита Европейского политического сообщества. Эта встреча предоставила возможность добиться прогресса в достижении этой цели, что отражено в принятой по этому поводу декларации. Франция также полностью поддерживает начатый с ЕС процесс начала переговоров по мирному договору между двумя странами>, - говорится в заявлении МИД Франции.