Четверг, 20 Октября 2022 09:17

АрмИнфо. Министерству обороны Армении пора вводить жесткие меры в отношении военнослужащих, увлекшихся азартными играми. Подобной точки зрения придерживается экономист Сурен Парсян.

Он отметил, что в последнее время регулярно поступают сообщения о том, что армянские военные передавали врагу информации военного назначения в обмен на несколько сотен долларов. <Эти разоблачения не закончатся, пока мы не устраним причины совершения такого преступления, которых множество - от морально-психологических до материальных. Однако я должен выделить одну из причин: широкое распространение азартных игр среди военных>, - отметил экономист.

Он подчеркнул, что онлайн-игры стали болезнью армянского общества, в том числе, среди военных. <Минобороны пора вводить

жесткие ограничения для военных, только рекламные ограничения ситуацию не спасут. Военнослужащим по контракту и военнослужащим срочникам по закону запрещается играть в игры с выигрышем. Банковские карты и номера телефонов, открытые на их имя, должны быть заблокированы на всех игровых онлайн-платформах. При этом необходимо просматривать их повестку дня, контролировать занятость. Это уже катастрофа, угрожающая национальной безопасности>, - заявил Сурен Парсян.