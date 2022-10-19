Среда, 19 Октября 2022 17:17

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома квартала “Багреванд” во 2-ом Норкском массиве; частные дома квартала ‘Сирох Сртер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; жилые дома 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13 на улице Г.Аветисяна, 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 21, 22, 23 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 23, 23А, 27 на улице Себастия, улицы Гагарина, Джамбули и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 23, 25 на улице Чехова, 19, 24 на улице Ехбайрутяна, 11 на улице О.Овсепяна, 32 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 28, 28/1 на улице Дро, частные дома 66-82 на улице Шовроян, 44-82 на 4-ом переулке Дро, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице; 6/2, 9 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 и частные дома 1-19 на улице Рига, частные дома на 25-ой улице Арабкира, частные дома 1-13, 2А на 27-ой улице Арабкира; жилые дома 3, 4, 5, 6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, частные дома 4-42 на улице Прошяна, 1-5 на улице Айгедзори, компания “Бужмиаворум N2” (односторонне), абоненты-жильцы жилого дома 54 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-11:00 село Тароник;

11:00-12:00 кварталы “Хозабуцаракан”, “Пет.Тнкаран” в городе Эчмиадзин;

11։00-17։00 села Варданашен, Ехегнит, Ерасхаун;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Мармарашен;

10։00-16։00 частично село Овташат;

11:00-16:00 частично улицы Туманяна, Атарбекяна, Огостоси 23, Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Ачаряна, Дуряна, Орбели; жилые дома 17, 30 на улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-15։00 частично село Геханист;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично улицы Мясникяна, Исакова, Шаумяна, котельное хозяйство, оздоровительный комплекс ‘Джермук Ашхар”, абонент (не являющийся жильцом) “Канатная Дорога-1” в городе Джермук;

10:00-16:00 частично село Хндзорут;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։00-12։00 село Балаовит и прилегающие территории;

10։30-14։00 кварталы “Элар”, “Зонал-Каян”, 1-ый микрорайон, улицы Гарни, Еритасардакана, Тарту, Волкова, Севана в городе Абовян;

10։00-15։00 село Кахси и прилегающие территории;

11:00-15:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Веолия Джур”, “Норма Кат”, собственник “Г.Шагинян”, “А.Манукян”, кварталы ‘Пахстаканнери”, “Герезманнери”, “Манкапартез”, “Дпроц”, “Айгинер”, “Гюхапетаран”, “Е-2”, “А.Манукян”, ООО “Сарнаран”, “Гину горцаран”, “Квадра Констракшн”;

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

13։00-17։00 село Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30-17։30 село Маяковский; частично село Балаовит, воинская часть, Пивной завод и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00 улицы Гардмани, Г.Нжде, Байрона, Г.Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21, воинская часть, газозаправочная станция в городе Чамбарак;

12։00-14։00 улицы Паруйра Севака, Г.Нжде, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

11։00-14։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат и Драхтик;

11։30-16։00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АГБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

12։00-14։30 село Норатус полностью, абоненты-жильцы так называемой территории “Каранк” в селе Норатус; здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детский сад N2, газозаправочная станция ‘Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО ''Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция сотового оператора “Юом”;

в Ширакской области:

10:00-15:00 село Лернакерт в Артиксой регионе;

10:00-16:00 южная часть села Арпени в Ашоцком регионе; северная часть села Вохчи в Амасийском регионе;

11:00-17:00 частично село Бардзрашен в Анийском регионе;

в Тавушской области:

10:00-13:00 Тбилисское шоссе; частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Усанохакан, Орджоникидзе в городе Дилижан; улицы Спандаряна, Усанохакан, Арцахян, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-13:00 села Лори, Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес;

в Сюникской области:

10:30-16:30 улицы Григора Нарекаци, Гусана Ашота, Григора Татеваци, Зоравара Андраника, Комитаса, Мовсеса Хоренаци в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 2-ой улице Норка, частные дома на улицах Шопрона, С.Ханзадяна, частный дом 52 на улице Гюрджяна, собственник “Анаит Гарсилян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; психиатрический центр “Аван”, частнеы дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, Тяговая подстанция, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в “Ахи Анке”, жилые дома 27, 29, 30 в 4-ом квартале ДАвташена, улицы Меликяна, Себастия, ООО “Коластик”, “Ананда”, абоненты (не являющийся жильцом) 13 на улице Шираза;

11:00-15:00 жилые дома 2, 6, 10, 12, 60 на улице Шопрона, 5, 6, 7, 8 на 2-ом переулке Шопрона, 3-7 на 3-ем переулке, 4, 6 на 4-ом переулке, жилые дома 1, 3, 5 на улице Левона Саргсяна, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46 на пр. Гая, 62 на улице Гюрджяна, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на улице Люксембург, 3, 4, 5, 6 на 1-ом переулке Люксембург, 3, 5, 6 на 2-ом переулке Люксембург, училище “Алгоритм”, школа N163, ясли-детские сады NN114, 236 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; 4-ая улица Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 26 на улице Грибоедова, 45, 45/1, 47 на пр. Комитаса, частные дома 11-29 на 25-ой улице Арабкира, частные дома 3-13 на улице В.Давтяна, военный сборный пункт, частные дома станции ‘Кармир Блур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Аралез;

11։00-16։00 частично улицы Туманяна, Теряна, Шаумяна, С.Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично села Верин Арташат и Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։00-14։00 насосная станция “Джрмуха”, гостиница “Ташир”, солнечная станция “Ташир” в городе Раздан;

10։30-12։30 села Котайк и Нор Гюх полностью;

11։00-17։00 квартал “Макраван”, платина “Раздан ГЭС”, скотобойня, механический цех по очистке сточных вод города Раздан; частично села Котайк, Катнахбюр; частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенные пункты Верин Геташен, Личк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-17։30 община Варсер полностью, автообслуживание, телецентр, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Лчашен полностью, ООО “Гог Арс”, питьевая насосная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северная часть села Арпени в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Вагатур;

14:00-17:00 улицы Аделяна, Гетап, Горцарарнери, З.Андраника, Личкваз, Кирова, Оганджаняна, Мержлумяна, Мргаат, Норашен, Шаумяна, Шерамапагнери, Вазанц, Парамази, квартал ‘ХЕК-и дзор' (ущелье ГЭС) в городе Мегри; села Айгедзор, Тхкут, Легваз, Варданидзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00 частично село Хнацах;

15:30-17:00 частично село Тех.