Среда, 19 Октября 2022 16:57

АрмИнфо.Bсе страны, куда Запад и НАТО "совали свой нос" либо были уничтожены, либо расчленены. Подобное мнение выразил экс-вице-спикер парламента Армении, республиканец Эдуард Шармазанов.

По его словам, официальная пропаганда Армении уже давно антигосударственная, противоречит армяно-российским союзническим интересам и обслуживает турецко- натовские интересы.

"В свое время дали эфир российскому оппозиционному деятелю Алексею Навальному, "облили грязью" ОДКБ, а теперь пиарите поражение России и Путина в борьбе с НАТО.

Вы понимаете, что в случае неудачи России, вы будите встречать турок у ворот, и никакой Запад вас спасать не придёт?

Судьба Армении и Арцаха также решается в ходе противостояния России и НАТО на Украине", - выразил убеждение политический деятель.

Шармазанов считает, что провал и поражение России будет прямым путем вилайетизации Армении.

"Куда "совали свой нос" Запад и НАТО, те страны либо уничтожались, либо расчленялись. Всегда помните, "Байрактары" Турции - члена НАТО, убили тысячи армян, а "ваша любимая" Украина всегда занимала проазербайджанскую позицию в отношении Арцаха.

Позиции властей Украины и Армении по Арцаху идентичны: проазербайджанские", - резюмировал Шармазанов.