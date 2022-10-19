Среда, 19 Октября 2022 16:55

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил заместителей председателя Антикоррупционного комитета.

Как говорится в решении главы кабмина от 19 октября, Эдик Акопян и Мушег Бабаян освобождены от должности и.о. замглавы Антикоррупционного комитета и назначены заместителями председателя ведомства.

Отметим, что Акопян с 2017 года занимал руководящую должность в Специальной следственной службе, а в ноябре 2021 года был назначен и.о. Зампредседателя Антикоррупционного комитета.

Бабаян с 2017 года занимал должность замглавы ССС, с 2018 года возглавлял Учебный центр Полиции РА, а 21 октября 2021 года назначен и.о. зампредседателя Антикоррупционного комитета.

Напомним, что в конце 2021 года функционировать единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений - Антикоррупционный комитет, который 16 сентября возглавил глава ССС Сасун Хачатрян. Отмечалось, что Комитет будет осуществлять в том числе оперативно-розыскную деятельность.