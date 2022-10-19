Среда, 19 Октября 2022 16:53

АрмИнфо. Агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении является прямым посягательством на суверенитет Армении. Об этом в ответном письме на имя руководителя парламентской группы дружбы Армения-Люксембург, депутата Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Сона Казарян заявил председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернан Этген.

<Как руководитель группы дружбы Армения- Люксембург НС РА, депутат Сона Казарян направила письмо председателю Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернану Этгену по поводу недавней агрессии Азербайджана против Армении, представив ситуацию в Армении и опасность нового нападения. В ответном письме спикер парламента Люксембурга от имени законодательного органа своей страны выразил полную и неизменную поддержку демократии и территориальной целостности Армении, подчеркнув, что развязанная Азербайджаном агрессия против суверенной территории Армении является прямым нападением на суверенитет Армении>, - сообщает пресс-служба НС РА.

В ответном письме спикер парламента Люксембурга сообщил, что принято решение направить в Армению высокопоставленную делегацию парламента Люксембурга. Сроки визита уточняются.

В свою очередь, глава фракции партии Altemativ демократических реформ (ADR) сообщил, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, отвечая на вопросы депутата о недавней агрессии Азербайджана против Армении, подтвердил, что Люксембург осуждает действия Азербайджана. Глава МИД Люксембурга отметил важность размещения миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, которая может сыграть стабилизирующую роль. Жан Ассельборн подчеркнул, что миссия ЕС также может способствовать мирному урегулированию нагорно­карабахской проблемы.

Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга вновь призвал воздержаться от процессов, способствующих дальнейшему обострению ситуации в регионе.