АрмИнфо. Агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении является прямым посягательством на суверенитет Армении. Об этом в ответном письме на имя руководителя парламентской группы дружбы Армения-Люксембург, депутата Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Сона Казарян заявил председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернан Этген.
<Как руководитель группы дружбы Армения- Люксембург НС РА, депутат Сона Казарян направила письмо председателю Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Фернану Этгену по поводу недавней агрессии Азербайджана против Армении, представив ситуацию в Армении и опасность нового нападения. В ответном письме спикер парламента Люксембурга от имени законодательного органа своей страны выразил полную и неизменную поддержку демократии и территориальной целостности Армении, подчеркнув, что развязанная Азербайджаном агрессия против суверенной территории Армении является прямым нападением на суверенитет Армении>, - сообщает пресс-служба НС РА.
В ответном письме спикер парламента Люксембурга сообщил, что принято решение направить в Армению высокопоставленную делегацию парламента Люксембурга. Сроки визита уточняются.
В свою очередь, глава фракции партии Altemativ демократических реформ (ADR) сообщил, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, отвечая на вопросы депутата о недавней агрессии Азербайджана против Армении, подтвердил, что Люксембург осуждает действия Азербайджана. Глава МИД Люксембурга отметил важность размещения миссии ЕС на границе Армении и Азербайджана, которая может сыграть стабилизирующую роль. Жан Ассельборн подчеркнул, что миссия ЕС также может способствовать мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы.
Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга вновь призвал воздержаться от процессов, способствующих дальнейшему обострению ситуации в регионе.