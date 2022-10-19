Среда, 19 Октября 2022 16:52

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял благотворителя, общественно-политического деятеля Рубена Варданяна.

Как сообщает перс-служба МИД РА, в тот же день состоялась встреча Рубена Варданяна с персоналом МИД.

Был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся внешней политики Арцаха, региональных процессов, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Давид Бабаян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в его развитии и укреплении, подчеркнув важность этого решения как с политической, так и моральной точки зрения.

Министр выразил признательность Рубену Варданяну за постоянную поддержку Арцаха и отметил необходимость активного вовлечения в общественно-политическую жизнь республики в этот сложный период деятелей, имеющих арцахоцентристский подход и национальное мышление.