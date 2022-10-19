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АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял благотворителя, общественно-политического деятеля Рубена Варданяна.
Как сообщает перс-служба МИД РА, в тот же день состоялась встреча Рубена Варданяна с персоналом МИД.
Был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся внешней политики Арцаха, региональных процессов, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Давид Бабаян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в его развитии и укреплении, подчеркнув важность этого решения как с политической, так и моральной точки зрения.
Министр выразил признательность Рубену Варданяну за постоянную поддержку Арцаха и отметил необходимость активного вовлечения в общественно-политическую жизнь республики в этот сложный период деятелей, имеющих арцахоцентристский подход и национальное мышление.
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|Фрэнк Пэллон признал: Западный проект урегулирования предполагает автономию Арцаха в составе Азербайджана
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|Посол Норвегии выразила поддержку Армении в вопоросе защиты суверинитета и территориальной целостности страны
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|Проекту решения армянского правительства об открытии 3-х КПП на границе Армении и Азербайджана уже несколько месяцев
|Министр обороны Армении посетил выставку DEFEXPO в Индии
|Дэвид Прайс гарантирует: Помощь США Азербайджану не будет использоваться в наступательных целях в отношении Армении
|Парламентарий: Безопасность арцахцев и то, что наши соотечественники продолжают жить у себя на Родине, обусловлена присутствием российского миротворческого контингента
|К концу 2022 года будет готов проект формирования МВД и дан старт работе нового министерства
|<Обвинение сфабриковано>: Суд удалился для принятия решения по аресту адвоката Эрика Алексаняна
|Дэвид Прайс: Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы азербайджанские ВС вернулись на исходные позиции
|Глава МИД Армении: Мы видим желание Азербайджана силой или угрозой силы повлиять на переговоры между Ереваном и Баку
|Мирзоян: Азербайджан на переговорах с Арменией не настаивает на дороге идентичной Лачинскому коридору
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Арцахе сформирован Общественный совет
|Американская сторона считает недопустимыми посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Индии обсудили военно-техническое сотрудничество
|Глава МИД Армении об отправке миссии ОДКБ : Армении важны политические заявления стран-союзников на фоне агрессии Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях Еревана от гражданской миссии Евросоюза
|Госминистр Арцаха ответил главе МИД Турции
|Глава МИД Норвегии: Мой визит в Армению проходит в период крайней напряженности на Южном Кавказе
|В полиции Армении подтверждают сообщение об избиении политического деятеля Эдгара Казаряна
|Председатель Палаты представителей США отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции
|Секретарь Совбеза Армении рассказал послу Бразилии подробности армяно- азербайджанского переговорного процесса
|Лакот: Миссия Евросоюза развертывается на территории Армении без ущерба для миссии ОБСЕ
|Делегации из США и ОАЭ посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
|Уголовное дело в отношении Эрика Алексаняна возбуждено на основании слухов и сплетен - адвокат
|Нельзя каждое уголовное дело воспринимать как политическое преследование - депутат
|МО Армении: ВС Азербайджана сначала имитируют обстрел собственных позиций армянской стороной, затем открывают ответный огонь
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|Аналитик: Активизация Запада на Южном Кавказе обусловлена не только новой послевоенной реальностью, но и геополитическим вакуумом в регионе
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|Над зданием мэрии Марселя водрузили флаг Армении
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|Анкара: Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" коридоры имели одинаковый статус
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