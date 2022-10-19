Среда, 19 Октября 2022 16:39

АрмИнфо. "Народ Арцаха должен предельно четко представлять подходы различных мировых центров силы относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И спасибо конгрессмену Пэллону за такую откровенность" - заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо глава МИД Арцаха Давид Бабаян, выражая свое отношение к заявлению американского конгрессмена - демократа Фрэнка Пэллона относительно того, что "западная модель" урегулирования нагорно-карабахского конфликта предполагает предоставление Арцаху автономии в составе Азербайджана.

По словам Бабаяна, эта откровенность позволит народу Арцаху более реалистично оценивать геополитические тенденции и планы различных мировых акторов касательно нагорно-карабахского вопроса.

И тем не менее, что касается автономии Арцаха в составе Азербайджана и того мнения, что статус этот должен быть таким как при СССР, то по словам Бабаяна, в данной плоскости возникает ряд проблем, и в первую очередь проблема исключительно ценностного характера. "Соединенные штаты исторически и по сути своей - поборники демократии, прав и свобод человека. Поэтому в годы существования Советского Союза считали эту страну "империей зла", и всячески боролись с ней, делали всё, чтобы стереть ее с политической карты мира, а Иосифа Сталина при этом считали одним из самых главных тиранов человечества, тогда как его политика по национальном вопросу в СССР отражала идеологию советской коммунистической диктатуры. И фактически сегодня, быть в составе Азербайджана - это есть ничто иное, как продолжение сталинской национальной политики, ее реабилитация", - заявил глава МИД Арцаха.

Вместе с тем он напомнил, что Нагорный Карабах борется за свои основополагающие права - за право на существование через самоопределение наций и за демократический принципы своего молодого государства. "Значит ли то, о чем заявляет Пэллон, что Соединенные штаты готовы отдать демократический Арцах в жертву тоталитарному Азербайджану? Или это личное мнение господина Пэллона, или же это государственный подход, подход законодательного органа? Нужно понять, и в этом случае мы нуждаемся в более четкой позиции", - сказал главный дипломат Арцаха.

При этом Бабаян считает, что если США действительно придерживаются подобной позиции, то это ничто иное как сильнейший удар по собственной системе ценностей, которую Запад продвигает по всему миру - демократия, права человека и другие свободы.

Бабаян убежден, что отказ американских законодателей от основополагающих принципов США как государства-носителя мировой демократии, лишний раз доказывает правоту Арцаха, который оценивает нынешний геополитический этап как "этап голой геополитики", где демократическая ценностная система отодвинута далеко на задний план.

"Что касается вопроса нахождения Арцаха в составе Азербайджана и апеллирования историческими фактами, то такой подход не выдерживает критики, так как Арцах никогда не был в составе суверенного независимого Азербайджана. Был Советский Союз - наднациональное государство, и Нагорный Карабах как автономия был частью СССР", - напомнил Бабаян, отметив, что при СССР Азербайджанская Советская Республика не имела прав на ключевые решения по автономии, в том числе не могла упразднить автономию Нагорного Карабаха, которая гарантировалась Конституцией СССР.

В тоже время, Бабаян подчеркнул, что для Арцаха всё вышесказанное уже пройденный этап. "Нынешний Азербайджан - это тоталитарное государство, где армянофобия возведена в ранг государственной идеологии, чуть ли не религии. А это значит, что предложение Пэллона ничто иное как отдача народа Арцаха на заклание, на осуществление геноцида. Поэтому, полагаю, что это пройденный этап и наш народ не видит более себя в составе тоталитарного диктаторского династического Азербайджана", - сказал глава МИД НКР.

На уточнение, разделает ли Бабаян позицию американского конгрессмена по части того, что война вокруг Украины настолько ослабила Россию, что с ее позицией в регионе можно не считаться, в том числе и по вопросу будущего Арцаха, Бабаян отметил, что если вопрос Нагорного Карабаха рассматривать в контексте глобальной геополитики, то есть по принципу "ничего личного, только бизнес" - это одно. Но есть и другое: "Мы не считаем нужным включаться в этот дискурс. Для нас Россия братская страна, но это не означает, опять же, что мы враги Америки или Ирану, или Франции или другой страны, поскольку мы диаспоральный народ", - сказал министр.

Бабаян считает, что вопрос здесь нужно рассматривать в контексте глобальной геополитики и собственных национальных интересов. "Арцах не будет в составе Азербайджана, поскольку в этом случае его не будет вообще", - резюмировал Бабаян.