Среда, 19 Октября 2022 12:44

АрмИнфо.В середине 2023 года на озере Севан начнет действовать водная патрульная служба. Вновь созданное подразделение будет действовать в структуре патрульной службы Гегаркуникской области, а патрулирование на озере будут

осуществлять патрульные, имеющие соответствующую квалификацию, с использованием современной водной техники и снаряжения. Об этом говорится в сообщении Полиции Армении.

Как отмечается в сообщении, Полиция РА и Министерство юстиции уже приступили к проведению соответствующих работ.

<В настоящее время в Армении имеется водная полиция, которая выполняет ряд функций, но следует отметить, что помимо классической полицейской функции, водная патрульная служба подразумевает также выполнение функции непосредственно на территории озера Севан>, - сказала заместитель министра юстиции РА Арпи Саркисян, слова которой приводит пресс-служба Полиции РА.

Она добавила, что для создания водной патрульной службы разработана концепция, в рамках которой запланирован ряд мероприятий и работ, в результате реализации которых на озере будет совершенно новая водная полиция. Согласно Арпи Саркисян, новая служба в круглосуточном режиме будет патрулировать акваторию озера. Водные патрули должны будут пройти пятимесячный процесс обучения, после которого им предстоит пройти два тренинга - тренировки, характерные для водной патрульной службы, и тренировки, направленные на оказание первой помощи и водной радиосвязи. Тренинги будут проводиться при поддержке международных партнеров. Планируются как теоретические, так и практические курсы. Помимо теоретических знаний будущие водные патрули получат возможность принять участие в тренировках на озере Севан.

Следует отметить, что в рамках программы посольство США уже выразило готовность помочь правительству РА в надлежащем проведении тренингов. <Я должен поблагодарить наших американских партнеров, выразивших

готовность оказать содействие в подготовке офицеров новой водной патрульной службы, а также за оказание технической помощи.

Министерство юстиции также оказывает большую помощь в реализации проекта", - сказал заместитель начальника Полиции Ара Фиданян.

Для полноценной реализации службы планируется создание инфраструктуры: базы водной патрульной службы, охраняемого специального участка и т.д. <Мы планируем создать 4 базы в прибрежных районах вместо нынешней 1 базы. Цель - обеспечение безопасности отдыхающих, граждан и туристов, а также предотвращение правонарушений и преступлений, совершенных на озере>, - сказал Ара Фиданян.

Также на берегу озера появится специальная охраняемая территория для водного транспорта, куда будут перемещаться катера и водные транспортные средства, водители которых совершают такие нарушения, которые опасны для жизни и здоровья местных жителей и туристов. Согласно плану мероприятий и графику, будет приобретена современная специальная водная техника. Уже обсуждаются варианты. После принятия окончательного решения начнется процесс приобретения.

Водные патрули будут нести службу круглый год. Летом патрули будут следить за общественным порядком и выявлять нарушителей. Зимой, в период нереста видов рыб, будут предотвращать и выявлять случаи незаконного лова рыбы в озере Севан.

По словам Ара Фиданяна, в несезонный период водные патрули должны нести службу и в других районах, т.е. выполнять другие услуги, вытекающие из их функций: охрана общественного порядка, оперативное реагирование на вызовы и т.д.