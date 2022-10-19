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 Среда, 19 Октября 2022 12:44
Александр Аванесов

На озере Севан  появится  водная патрульная служба

На озере Севан  появится  водная патрульная служба

АрмИнфо.В середине 2023 года на озере Севан начнет действовать водная патрульная служба. Вновь созданное подразделение будет действовать в структуре патрульной службы Гегаркуникской области, а патрулирование на озере будут

осуществлять патрульные, имеющие соответствующую квалификацию, с использованием современной водной техники и снаряжения. Об этом говорится в сообщении  Полиции Армении.

Как отмечается в сообщении, Полиция РА и Министерство юстиции уже приступили к проведению соответствующих работ.

<В настоящее время в Армении имеется водная полиция, которая выполняет ряд функций, но следует отметить, что помимо классической полицейской функции, водная патрульная служба подразумевает также выполнение функции непосредственно на территории озера Севан>, - сказала заместитель министра юстиции РА Арпи Саркисян, слова которой приводит пресс-служба Полиции РА.

Она добавила, что для создания водной патрульной службы разработана концепция,  в рамках которой запланирован ряд мероприятий и работ, в результате реализации которых на озере  будет совершенно новая водная полиция. Согласно  Арпи Саркисян, новая служба в круглосуточном режиме будет патрулировать акваторию озера. Водные патрули должны будут пройти пятимесячный процесс обучения, после которого им предстоит пройти два тренинга -  тренировки, характерные для водной патрульной службы,  и тренировки, направленные на оказание первой помощи и водной радиосвязи. Тренинги будут проводиться при поддержке международных партнеров. Планируются как теоретические, так и практические курсы. Помимо теоретических знаний будущие водные патрули получат возможность принять участие в тренировках на озере Севан.

Следует отметить, что в рамках программы посольство США уже выразило готовность помочь правительству РА в надлежащем проведении тренингов. <Я должен поблагодарить наших американских партнеров, выразивших

готовность оказать содействие в подготовке офицеров новой водной патрульной службы, а также за оказание технической помощи.

Министерство юстиции также оказывает большую помощь в реализации проекта", - сказал заместитель начальника Полиции Ара Фиданян.

Для полноценной реализации службы планируется создание инфраструктуры: базы водной патрульной службы, охраняемого специального участка и т.д.  <Мы планируем создать 4 базы в прибрежных районах вместо нынешней 1 базы. Цель - обеспечение безопасности отдыхающих, граждан и туристов, а также предотвращение правонарушений и преступлений, совершенных на озере>, - сказал Ара Фиданян.

Также на берегу озера появится специальная охраняемая территория для водного транспорта, куда будут перемещаться катера и водные транспортные средства, водители которых совершают такие нарушения, которые опасны для жизни и здоровья местных жителей и туристов. Согласно плану мероприятий и графику, будет приобретена современная специальная водная техника. Уже обсуждаются варианты. После принятия окончательного решения начнется процесс приобретения.

Водные патрули будут нести службу круглый год.  Летом патрули будут следить за общественным порядком и выявлять нарушителей. Зимой, в период нереста видов рыб, будут предотвращать и выявлять случаи незаконного лова рыбы в озере Севан.

По словам Ара Фиданяна, в несезонный период водные патрули должны нести службу и в других районах, т.е. выполнять другие услуги, вытекающие из их функций: охрана общественного порядка, оперативное реагирование на вызовы и т.д. 

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