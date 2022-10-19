Среда, 19 Октября 2022 12:32

АрмИнфо.На фоне продолжающейся напряженности в отношениях со своим противником Азербайджаном, Армения рассматривает дополнительные оборонные сделки с Индией, включая возможную закупку беспилотников и барражирующих боеприпасов, помимо зенитно-ракетных комплексов средней дальности (ЗРК), таких как Акаш.

Как пишет ThePrint, углубление сотрудничества в области обороны было в центре внимания двусторонней встречи между министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и его армянским коллегой Суреном Папикяном, которая состоялась на полях выставки DefExpo 2022 в Гандинагаре во вторник.

Источник напоминает, что встреча состоялась всего через несколько недель после того, как две страны заключили межправительственный контракт на продажу индийских многоствольных реактивных установок "Пинака" (Pinaka), противотанковых ракетных комплексов "Конкурс" (Konkurs) и широкого спектра боеприпасов, включая 80-мм минометы.

"Источники в правительстве хранили молчание о повестке двусторонней встречи с армянским министром, лишь заверяя, что в центре внимания было сотрудничество в области обороны.

Центр с осторожностью говорит об оборонном сотрудничестве с Арменией из-за сохраняющейся напряженности в отношениях с Азербайджаном, страной, которую поддерживают Турция и Пакистан.

Однако источники сообщили, что Армения рассматривает возможность закупки отечественных систем ПВО "Акаш"", - пишет ThePrint.

При этом добавляется, что Армения также рассматривает возможность вооружения барражирующими боеприпасами, разработанными в Индии частными компаниями, такими как Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Solar Industries.

ThePrint также пишет, что многие считают Азербайджан частью формирующейся оси с Турцией и Пакистаном. Он использовал турецкие беспилотники для ведения войны против Армении, а также ведет переговоры с Пакистаном о покупке истребителя JF-17.

В 2020 году Армения купила четыре местных радара для обнаружения оружия Swathi у Индии, которые были доставлены на фоне ее конфликта с Азербайджаном.

Продажа ракет Pinaka была первым международным заказом на местную систему, а также будет первым заказом на ракетную систему Akash, если на нее будет заключен контракт.

В этом финансовом году Индия рассчитывает на самый высокий за всю историю экспорт оборонной продукции: продажи достигли 8000 крор рупий за первые шесть месяцев, поскольку правительство Нарендры Моди пытается избавиться от зависимости от импорта в критически важном секторе.