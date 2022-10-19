Среда, 19 Октября 2022 12:30

АрмИнфо. С 21 по 23 октября в Ереване пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival.

Как говорится в официальном сообщении РОСКИНО, которое выступает организатором мероприятия, на бесплатных показах в кинотеатре <Москва> зрители увидят героическую драму о пожарных <Огонь> (реж. Алексей Нужный, 2020 г.), две мелодрамы - <Ника> (реж. Василиса Кузьмина, 2022) и <Портрет незнакомца> (реж. Сергей Осипьян, 2022), сериал <Нежность> (реж. Анна Меликян, 2020) и полнометражный мультфильм <Бука. Мое любимое чудище> (реж. Виктор Глухушин, Максим Волков, 2022).

В календаре Дней российского кино 2022 года Армения стала девятой страной, где местные зрители могут познакомиться с новыми российскими фильмами. Мероприятия под брендом Russian Film Festival в этом году уже прошли в Бразилии, Уругвае, Иордании, Китае, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и др. Всего же с начала старта проекта в 2020 году зрителями Russian Film Festival стали более 6.5 миллионов человек в 26 странах мира.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто подчеркнула, что подобное мероприятие проводятся также с целью активизировать и бизнес-диалог между киноиндустриями России и Армении. <В 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие, за это время создано много замечательных картин, переживает подъем сфера анимации, и я уверена, мы можем найти много точек взаимодействия>, - сказала она.

Сообщается, что после сеансов фильмов <Ника>, <Нежность>, <Огонь> и <Портрет незнакомца> будет организовано обсуждение картин с кинокритиком Дианой Мартиросян.

Согласно источнику, 21 октября, в 14:30, состоится показ мультфильма <Бука. Мое любимое чудище>, в 17:00 - <Огонь>, в 20:30 - <Ника>; 22 октября, в 17:00 - <Нежность>; 23 октября, в 19:00 - <Портрет Незнакомца>.

Показы российских фильмов будут бесплатными, но необходимо предварительно зарегистрироваться, перейдя по следующей ссылке: https://www.tomsarkgh.am/rff .

Дни российского кино под брендом Russian Film Festival (https://rff.online) - дни российского кино за рубежом, которые проводятся РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2020 года. Основная цель RFF - знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов. Формат RFF включает как онлайн-показы, так и офлайн- мероприятия.