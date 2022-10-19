Среда, 19 Октября 2022 11:40

АрмИнфо.Пребывающая в г.Душанбе в период 17-19 октября 2022 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым приняла участие в Международной конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов».

На церемонии открытия Конференции были заслушаны выступления Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, заместителя Генерального секретаря ООН и Главы Контртеррористического управления ООН В.Воронкова, а также других высокопоставленных официальных лиц центральноазиатских государств, партнёров из других регионов и авторитетных международных организаций.

В своем выступлении В.Хаджиев подчеркнул о необходимости системного подхода к многостороннему взаимодействию в вопросах борьбы с терроризмом, повышения уровня координации совместных действий, непрерывного обмена информацией. В частности, отмечена актуальность принятия в марте этого года Обновлённого Совместного плана действий по противодействию терроризму, являющегося весомым вкладом по выполнению Глобальной контртеррористической стратегии, о чём впервые было заявлено в Ашхабадской декларации от 30 ноября 2011 года.

При этом, консолидация глобальных усилий, направленных на борьбу с террористической угрозой должна осуществляться при координирующей роли ООН, в частности её Контртеррористического управления.

В данном контексте, особо подчеркнута своевременность учреждения постоянно действующего программного офиса контртеррористического управления ООН в регионе Центральной Азии, который позволит сократить операционные и офисные расходы системы ООН, повысить эффективность оказания технической помощи странам региона, усилить региональную межведомственную координацию.

Также было выдвинуто предложение по дальнейшей активизации совместных усилий сторон в информационных технологиях и киберпространстве, укрепление действующих диалоговых платформ, совещательных площадок с использованием проектного потенциала.