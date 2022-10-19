Среда, 19 Октября 2022 11:30

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян обратилась к своим международным партнерам с призывом предпринять практические шаги по предотвращению очередного нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении.

<Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в последние дни, в частности, в направлении Вардениса, свидетельствует об опасности нового нападения Азербайджана. Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что вооруженные силы Азербайджана осуществили передвижение и размещение дополнительных сил и средств, что вызвало некоторую напряженность на границе>, - написала депутат на своей странице в Facebook.

Она отметила, что азербайджанская сторона постоянно распространяет дезинформацию, о якобы обстрелах своих позиций с армянской стороны,

возможно, пытаясь создать основы для своего возможного нападения. <Оценивая серьезность ситуации и возможные новые риски дестабилизации ситуации, я направила срочные письма своим международным партнерам, представив серьезность ситуации, риски и попросила предпринять практические шаги для предотвращения новой военной агрессии Азербайджана против Армении>, - отметила Товмасян.