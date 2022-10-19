Среда, 19 Октября 2022 11:26

АрмИнфо. В процессе нормализации отношений с Арменией есть подвижки. Об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что Турция верит в то, что в процессе нормализации отношений с Арменией будут предприняты новые шаги. Калын напомнил, что лидеры Турции и Армении провели телефонный разговор, а затем встретились в Праге.

При этом он добавил, что Правительство Армении предприняло достойные восхищения шаги, которые должна поддержать и армянская диаспора. "Пашинян хорошо ведет этот процесс, несмотря на оппозицию и давление диаспоры", - добавил турецкий чиновник, в интервью "A Haber".

"Армянская диаспора должна поддержать этот процесс. Нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией на пользу, в первую очередь, Армении", - отметил помощник президента Турции.

По его словам, необходимо двигаться вперед, предпринимая шаги в направлении установления мира и стабильности на Южном Кавказе.