Среда, 19 Октября 2022 11:13

АрмИнфо. В результате совместных усилий Фонда "Татоян" и западного региона Армянского Национального Комитета Америки, фальшивые азербайджанские названия общин Сюникской области Республики Армения были удалены с приложений "Google Maps" и "Google Earth". Об этом говорится в сообщении главы Фонда, бывшего Омбудсмена РА Армана Татояна.

<В результате работы с компанией "Google", Фонду "Татоян" и западному региону Армянского Национального Комитета Америки удалось удалить из приложений "Google Maps" и "Google Earth" фальшивые азербайджанские топонимы общин Сюникской области РА>, - говорится в сообщении.

Как отмечено в заявлении от 29 сентября, Центр права и справедливости Фонд "Татоян" на основании обращения одного из жителей города Сисиан выяснил, что в приложениях "Google Maps" и "Google Earth" школы, парки, площади различных общин Сюникской области РА указаны с измененными названиями и вымышленными и несуществующими азербайджанскими названиями.

Например, река <Воротан> указана азербайджанским названием "Bazarcay", Сисианский парк назван в честь бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, местонахождение здания администрации Сюникской области на азербайджанском языке "Z?ng?zur Vilay?ti Administrasiyasi" и так далее. Они даже пытались изменить название города Сисиан на Qarakilise.

Названия местностей в городах Мегри и Капан также были отмечены на азербайджанском языке. Другие азербайджанские фальсифицированные названия также удалены.

<Очевидно, что это попытка продвигать абсолютно ложный тезис азербайджанских властей о том, что Сюник является азербайджанским. Более того, это попытка узаконить азербайджанские преступные вторжения и нападения на суверенную территорию Республики Армения. Считаем необходимым отметить быструю реакцию Западного региона Армянского Национального Комитета Америки, установление контакта с компанией "Google" и последовательность в действиях>, - говорится в сообщении Фонда.