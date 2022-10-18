Вторник, 18 Октября 2022 21:16

АрмИнфо. Ни одна часть нашей суверенной территории не подлежит переговорам, так же как и армянская демократия. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии НС по международным связям Эдуард Агаджанян в ходе встречи с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

Он подчеркнул, что Армения нуждается в политической и дипломатической поддержке по этим двум направлениям, осудив при этом факт вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении.

Выразив признательность американской стороне за ее усилия по возвращению пленных, Эдуард Агаджанян заявил, что, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках более 30 армянских пленных. Председатель комиссии выразил надежду, что усилия США в этом вопросе будут непрерывными.

Касаясь прав народа Арцаха, Эдуард Агаджанян подчеркнул, что сегодня он стоит перед угрозой этнических чисток. <Если мы не добьемся успеха с международным сообществом в обеспечении минимальных гарантий безопасности наряду с соблюдением прав этих людей, то этническая чистка станет фактом>, - отметил он