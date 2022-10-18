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АрмИнфо. Ни одна часть нашей суверенной территории не подлежит переговорам, так же как и армянская демократия. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии НС по международным связям Эдуард Агаджанян в ходе встречи с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.
Он подчеркнул, что Армения нуждается в политической и дипломатической поддержке по этим двум направлениям, осудив при этом факт вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении.
Выразив признательность американской стороне за ее усилия по возвращению пленных, Эдуард Агаджанян заявил, что, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках более 30 армянских пленных. Председатель комиссии выразил надежду, что усилия США в этом вопросе будут непрерывными.
Касаясь прав народа Арцаха, Эдуард Агаджанян подчеркнул, что сегодня он стоит перед угрозой этнических чисток. <Если мы не добьемся успеха с международным сообществом в обеспечении минимальных гарантий безопасности наряду с соблюдением прав этих людей, то этническая чистка станет фактом>, - отметил он
|Парламентарий: Ни одна часть нашей суверенной территории не подлежит переговорам
|Ваграм Думанян: Решение об объединении ВУЗов на данный момент не принято
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|Посол Норвегии выразила поддержку Армении в вопоросе защиты суверинитета и территориальной целостности страны
|Араик Арутюнян: Власти Арцаха привержены цели достижения международного признания независимости Арцаха
|Проекту решения армянского правительства об открытии 3-х КПП на границе Армении и Азербайджана уже несколько месяцев
|Министр обороны Армении посетил выставку DEFEXPO в Индии
|Дэвид Прайс гарантирует: Помощь США Азербайджану не будет использоваться в наступательных целях в отношении Армении
|Парламентарий: Безопасность арцахцев и то, что наши соотечественники продолжают жить у себя на Родине, обусловлена присутствием российского миротворческого контингента
|К концу 2022 года будет готов проект формирования МВД и дан старт работе нового министерства
|<Обвинение сфабриковано>: Суд удалился для принятия решения по аресту адвоката Эрика Алексаняна
|Дэвид Прайс: Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы азербайджанские ВС вернулись на исходные позиции
|Глава МИД Армении: Мы видим желание Азербайджана силой или угрозой силы повлиять на переговоры между Ереваном и Баку
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|В Арцахе сформирован Общественный совет
|Американская сторона считает недопустимыми посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Индии обсудили военно-техническое сотрудничество
|Глава МИД Армении об отправке миссии ОДКБ : Армении важны политические заявления стран-союзников на фоне агрессии Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях Еревана от гражданской миссии Евросоюза
|Госминистр Арцаха ответил главе МИД Турции
|Глава МИД Норвегии: Мой визит в Армению проходит в период крайней напряженности на Южном Кавказе
|В полиции Армении подтверждают сообщение об избиении политического деятеля Эдгара Казаряна
|Председатель Палаты представителей США отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции
|Секретарь Совбеза Армении рассказал послу Бразилии подробности армяно- азербайджанского переговорного процесса
|Лакот: Миссия Евросоюза развертывается на территории Армении без ущерба для миссии ОБСЕ
|Делегации из США и ОАЭ посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
|Уголовное дело в отношении Эрика Алексаняна возбуждено на основании слухов и сплетен - адвокат
|Нельзя каждое уголовное дело воспринимать как политическое преследование - депутат
|МО Армении: ВС Азербайджана сначала имитируют обстрел собственных позиций армянской стороной, затем открывают ответный огонь
|Визит делегации Tуркменистана в государство Kатар
|Аналитик: Активизация Запада на Южном Кавказе обусловлена не только новой послевоенной реальностью, но и геополитическим вакуумом в регионе
|Денис Джоркаефф: Остановите Алиева, чтобы избежать новой катастрофы
|<Маленьким певцам Армении> исполнилось 30 лет
|СНБ Армении раскрыла еще один случай государственной измены
|Над зданием мэрии Марселя водрузили флаг Армении
|Вражеские силы продолжают держать под огнем армянские позиции на восточных рубежах
|В Ереване задержан адвокат Эрик Алексанян
|Анкара: Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" коридоры имели одинаковый статус
|Премьер Армении обвинил Азербайджан в создании предлогов для агрессии
|Шарль Мишель приветствовал оперативное развертывание миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе
|Делегация швейцарского парламента посетила курортный город Джермук и ознакомилась с последствиями широкомасштабной агрессии ВС Азербайджана
|В Ереван прибыла делегация Палаты представителей США
|Классика английской драматургии займет театральные сцены Еревана: В столице открывается XVI международный Шекспировский театральный фестиваль
|Араик Арутюнян встретился с представителями парламентских политических сил Арцаха
|Мирзоян подчеркнул роль миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе с точки зрения предоставления объективной информации о ситуации странам ЕС
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Музей АРАРАТ ЕКЗ стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards
|Ардшинбанк предлагает своим клиентам цифровую карту Visa Digital.
|В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы
|Анкара может вновь прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией
|Армянский дипломат: Азербайджан является геноцидным государством
|Переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым
|Из Баку ответили Николу Пашиняну
|Папикян встретился с техническим персоналом гражданской миссии ЕС
|Министры иностранных дел Евросоюза согласовали отправку гражданской миссии в Армению
|Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке отношения между Россией и Арменией проходят испытания на прочность
|Начальник Генштаба ВС РА принял членов гражданской миссии ЕС по технической оценке
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