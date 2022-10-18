Вторник, 18 Октября 2022 21:07

АрмИнфо. Решение об объединении ВУЗов на данный момент не принято и в ближайший месяц не может быть принято, поскольку утвержденный порядок требует длительного времени. Об этом в ходе встречи с представителями студенческой делегации Ереванского лингвистического университета им. В. Брюсова заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.

Он отметил, что готов встретиться как со студентами , так и представителями профессорско- преподавательского состава всех ВУЗов,

планирующих объединить, в частности Ереванского лингвистического университета им. В. Брюсова, Педагогического университета им. Х. Абовяна и Физкультурного института. В этой связи он отметил, что не было никакого тайного процесса, и быть не может.

<Мы были готовы и сейчас готовы к здоровым обсуждениям. Это процесс будет осуществлять поэтапно и конструктивно, есть многочисленные

вопросы, которые необходимо детально изучить>, - сказал Думанян, подчеркнув, что проект объединения ВУЗов преследует четкую цель - повысить качество образования.

По словам министра, рабочий проект на данный момент находится на стадии согласования государственными структурами и уточнения правовых формулировок.