Вторник, 18 Октября 2022 20:47

АрмИнфо.Легендарная российская рок-группа Би-2 переносит свой концерт в Ереване на весну 2023 года. Об этом говорится в сообщении организаторов ереванского концерта.

В частности, столь ожидаемый в армянской столице концерт состоится 17 марта 2023 года в СКК им. К. Демирчяна в 20:00. Все приобретенные билеты остаются в силе. На концерте прозвучат как старые, так и новые хиты, в том числе группа исполнит самые свежие синглы из нового альбома, который выйдет осенью 2022.

Решение о переносе концерта было принято в связи с ситуацией в стране, техническими проблемами с логистикой и последующей ближайшей занятостью площадки.

Отметим, что Би-2 - одна из самых успешных и популярных независимых рок-групп России. Каждый год команда даёт концерты по всему миру, выступая на самых разнообразных площадках - от клубов до стадионов и многотысячных опенэйров. Уникальная сценография, световые шоу и визуальные эффекты, а также живое звучание на высшем уровне давно стали фирменным стилем группы. На текущий момент дискография Би-2 насчитывает десять студийных альбомов, а также синглы, дуэты с известными российскими музыкантами, саундтреки к кинофильмам, несколько альбомов, записанных в творческих альянсах с лучшими симфоническими оркестрами России и Европы.