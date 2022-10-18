|Парламентарий: Ни одна часть нашей суверенной территории не подлежит переговорам
|Ваграм Думанян: Решение об объединении ВУЗов на данный момент не принято
|Би-2 переносит свой концерт в Ереване
|Посол Норвегии выразила поддержку Армении в вопоросе защиты суверинитета и территориальной целостности страны
|Араик Арутюнян: Власти Арцаха привержены цели достижения международного признания независимости Арцаха
|Проекту решения армянского правительства об открытии 3-х КПП на границе Армении и Азербайджана уже несколько месяцев
|Министр обороны Армении посетил выставку DEFEXPO в Индии
|Дэвид Прайс гарантирует: Помощь США Азербайджану не будет использоваться в наступательных целях в отношении Армении
|Парламентарий: Безопасность арцахцев и то, что наши соотечественники продолжают жить у себя на Родине, обусловлена присутствием российского миротворческого контингента
|К концу 2022 года будет готов проект формирования МВД и дан старт работе нового министерства
|<Обвинение сфабриковано>: Суд удалился для принятия решения по аресту адвоката Эрика Алексаняна
|Дэвид Прайс: Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы азербайджанские ВС вернулись на исходные позиции
|Глава МИД Армении: Мы видим желание Азербайджана силой или угрозой силы повлиять на переговоры между Ереваном и Баку
|Мирзоян: Азербайджан на переговорах с Арменией не настаивает на дороге идентичной Лачинскому коридору
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Арцахе сформирован Общественный совет
|Американская сторона считает недопустимыми посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Индии обсудили военно-техническое сотрудничество
|Глава МИД Армении об отправке миссии ОДКБ : Армении важны политические заявления стран-союзников на фоне агрессии Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях Еревана от гражданской миссии Евросоюза
|Госминистр Арцаха ответил главе МИД Турции
|Глава МИД Норвегии: Мой визит в Армению проходит в период крайней напряженности на Южном Кавказе
|В полиции Армении подтверждают сообщение об избиении политического деятеля Эдгара Казаряна
|Председатель Палаты представителей США отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции
|Секретарь Совбеза Армении рассказал послу Бразилии подробности армяно- азербайджанского переговорного процесса
|Лакот: Миссия Евросоюза развертывается на территории Армении без ущерба для миссии ОБСЕ
|Делегации из США и ОАЭ посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
|Уголовное дело в отношении Эрика Алексаняна возбуждено на основании слухов и сплетен - адвокат
|Нельзя каждое уголовное дело воспринимать как политическое преследование - депутат
|МО Армении: ВС Азербайджана сначала имитируют обстрел собственных позиций армянской стороной, затем открывают ответный огонь
|Визит делегации Tуркменистана в государство Kатар
|Аналитик: Активизация Запада на Южном Кавказе обусловлена не только новой послевоенной реальностью, но и геополитическим вакуумом в регионе
|Денис Джоркаефф: Остановите Алиева, чтобы избежать новой катастрофы
|<Маленьким певцам Армении> исполнилось 30 лет
|СНБ Армении раскрыла еще один случай государственной измены
|Над зданием мэрии Марселя водрузили флаг Армении
|Вражеские силы продолжают держать под огнем армянские позиции на восточных рубежах
|В Ереване задержан адвокат Эрик Алексанян
|Анкара: Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" коридоры имели одинаковый статус
|Премьер Армении обвинил Азербайджан в создании предлогов для агрессии
|Шарль Мишель приветствовал оперативное развертывание миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе
|Делегация швейцарского парламента посетила курортный город Джермук и ознакомилась с последствиями широкомасштабной агрессии ВС Азербайджана
|В Ереван прибыла делегация Палаты представителей США
|Классика английской драматургии займет театральные сцены Еревана: В столице открывается XVI международный Шекспировский театральный фестиваль
|Араик Арутюнян встретился с представителями парламентских политических сил Арцаха
|Мирзоян подчеркнул роль миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе с точки зрения предоставления объективной информации о ситуации странам ЕС
|Армянка из Гадрута признана одной из самых красивых замужних женщин Европы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Музей АРАРАТ ЕКЗ стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards
|Ардшинбанк предлагает своим клиентам цифровую карту Visa Digital.
|В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы
|Анкара может вновь прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией
|Армянский дипломат: Азербайджан является геноцидным государством
|Переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым
|Из Баку ответили Николу Пашиняну
|Папикян встретился с техническим персоналом гражданской миссии ЕС
|Министры иностранных дел Евросоюза согласовали отправку гражданской миссии в Армению
|Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке отношения между Россией и Арменией проходят испытания на прочность
|Начальник Генштаба ВС РА принял членов гражданской миссии ЕС по технической оценке
|Мурад Папазян подал в суд на СНБ Армении
|Читать больше
АрмИнфо.Легендарная российская рок-группа Би-2 переносит свой концерт в Ереване на весну 2023 года. Об этом говорится в сообщении организаторов ереванского концерта.
В частности, столь ожидаемый в армянской столице концерт состоится 17 марта 2023 года в СКК им. К. Демирчяна в 20:00. Все приобретенные билеты остаются в силе. На концерте прозвучат как старые, так и новые хиты, в том числе группа исполнит самые свежие синглы из нового альбома, который выйдет осенью 2022.
Решение о переносе концерта было принято в связи с ситуацией в стране, техническими проблемами с логистикой и последующей ближайшей занятостью площадки.
Отметим, что Би-2 - одна из самых успешных и популярных независимых рок-групп России. Каждый год команда даёт концерты по всему миру, выступая на самых разнообразных площадках - от клубов до стадионов и многотысячных опенэйров. Уникальная сценография, световые шоу и визуальные эффекты, а также живое звучание на высшем уровне давно стали фирменным стилем группы. На текущий момент дискография Би-2 насчитывает десять студийных альбомов, а также синглы, дуэты с известными российскими музыкантами, саундтреки к кинофильмам, несколько альбомов, записанных в творческих альянсах с лучшими симфоническими оркестрами России и Европы.
|Парламентарий: Ни одна часть нашей суверенной территории не подлежит переговорам
|Ваграм Думанян: Решение об объединении ВУЗов на данный момент не принято
|Би-2 переносит свой концерт в Ереване
|Посол Норвегии выразила поддержку Армении в вопоросе защиты суверинитета и территориальной целостности страны
|Араик Арутюнян: Власти Арцаха привержены цели достижения международного признания независимости Арцаха
|Проекту решения армянского правительства об открытии 3-х КПП на границе Армении и Азербайджана уже несколько месяцев
|Министр обороны Армении посетил выставку DEFEXPO в Индии
|Дэвид Прайс гарантирует: Помощь США Азербайджану не будет использоваться в наступательных целях в отношении Армении
|Парламентарий: Безопасность арцахцев и то, что наши соотечественники продолжают жить у себя на Родине, обусловлена присутствием российского миротворческого контингента
|К концу 2022 года будет готов проект формирования МВД и дан старт работе нового министерства
|<Обвинение сфабриковано>: Суд удалился для принятия решения по аресту адвоката Эрика Алексаняна
|Дэвид Прайс: Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы азербайджанские ВС вернулись на исходные позиции
|Глава МИД Армении: Мы видим желание Азербайджана силой или угрозой силы повлиять на переговоры между Ереваном и Баку
|Мирзоян: Азербайджан на переговорах с Арменией не настаивает на дороге идентичной Лачинскому коридору
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Арцахе сформирован Общественный совет
|Американская сторона считает недопустимыми посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении
|Главы оборонных ведомств Армении и Индии обсудили военно-техническое сотрудничество
|Глава МИД Армении об отправке миссии ОДКБ : Армении важны политические заявления стран-союзников на фоне агрессии Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях Еревана от гражданской миссии Евросоюза
|Госминистр Арцаха ответил главе МИД Турции
|Глава МИД Норвегии: Мой визит в Армению проходит в период крайней напряженности на Южном Кавказе
|В полиции Армении подтверждают сообщение об избиении политического деятеля Эдгара Казаряна
|Председатель Палаты представителей США отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских ВС на исходные позиции
|Секретарь Совбеза Армении рассказал послу Бразилии подробности армяно- азербайджанского переговорного процесса
|Лакот: Миссия Евросоюза развертывается на территории Армении без ущерба для миссии ОБСЕ
|Делегации из США и ОАЭ посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
|Уголовное дело в отношении Эрика Алексаняна возбуждено на основании слухов и сплетен - адвокат
|Нельзя каждое уголовное дело воспринимать как политическое преследование - депутат
|МО Армении: ВС Азербайджана сначала имитируют обстрел собственных позиций армянской стороной, затем открывают ответный огонь
|Визит делегации Tуркменистана в государство Kатар
|Аналитик: Активизация Запада на Южном Кавказе обусловлена не только новой послевоенной реальностью, но и геополитическим вакуумом в регионе
|Денис Джоркаефф: Остановите Алиева, чтобы избежать новой катастрофы
|<Маленьким певцам Армении> исполнилось 30 лет
|СНБ Армении раскрыла еще один случай государственной измены
|Над зданием мэрии Марселя водрузили флаг Армении
|Вражеские силы продолжают держать под огнем армянские позиции на восточных рубежах
|В Ереване задержан адвокат Эрик Алексанян
|Анкара: Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" коридоры имели одинаковый статус
|Премьер Армении обвинил Азербайджан в создании предлогов для агрессии
|Шарль Мишель приветствовал оперативное развертывание миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе
|Делегация швейцарского парламента посетила курортный город Джермук и ознакомилась с последствиями широкомасштабной агрессии ВС Азербайджана
|В Ереван прибыла делегация Палаты представителей США
|Классика английской драматургии займет театральные сцены Еревана: В столице открывается XVI международный Шекспировский театральный фестиваль
|Араик Арутюнян встретился с представителями парламентских политических сил Арцаха
|Мирзоян подчеркнул роль миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе с точки зрения предоставления объективной информации о ситуации странам ЕС
|Армянка из Гадрута признана одной из самых красивых замужних женщин Европы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Музей АРАРАТ ЕКЗ стал лауреатом престижной международной премии World Travel Awards
|Ардшинбанк предлагает своим клиентам цифровую карту Visa Digital.
|В Минобороны Армении ответили на вражеские угрозы
|Анкара может вновь прибегнуть к "футбольной дипломатии" в процессе нормализации отношений с Арменией
|Армянский дипломат: Азербайджан является геноцидным государством
|Переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Касым-Жомартом Токаевым
|Из Баку ответили Николу Пашиняну
|Папикян встретился с техническим персоналом гражданской миссии ЕС
|Министры иностранных дел Евросоюза согласовали отправку гражданской миссии в Армению
|Копыркин: В сегодняшней непростой международной обстановке отношения между Россией и Арменией проходят испытания на прочность
|Начальник Генштаба ВС РА принял членов гражданской миссии ЕС по технической оценке
|Мурад Папазян подал в суд на СНБ Армении
|Читать больше
|Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Читать больше
|Глава МИД Арцаха: Нам не нужно выбирать между США и Россией, или любой другой страной
|<Страна для жизни>: Признание территориальной целостности Азербайджана не исходит из интересов Армении и Арцаха
|Алиев решил "интегрировать" армянское население Нагорного Карабаха путем деарменизиции Арцаха
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
|В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
|Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
|Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано