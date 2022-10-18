Вторник, 18 Октября 2022 20:33

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию Норвегии, возглавляемую министром иностранных дел Норвегии г-жой Анникен Хьюитфельд .

Придав важность визиту г-жи Хьюитфельд в Армению, глава правительства полдчеркнул, что это придаст импульс разитию и расширению армяно-норвежских связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Вместе с тем он отметил необходимость четкой и адресной реакции Норвегии в вопросе азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Армении. Пашинян подчеркнул, что наблюдательская миссия ЕС находится сейчас в Армении, а также сообщил, что обсуждается вопрос организации дипломатической миссии ОБСЕ в страну.

Премьер представил гостям позицию Армении по вопросу азербайджанской агрессии, и ее последствий, урегулированию нагорно-карабахского конфликта, защиты прав и безопасности наших соотечественников в Нагорном Карабахе.

Посол Хьюитфельд выразила поддержку от имени своей страны в вопросе защиты суверинитета и территориальной целостности Армении, а также реализации повестки по укреплению демократии в стране. Дипломат выразила надежду, что в дальнейшем удастся укрепить и зарегистрировать прогресс в армяно-норвежских отношениях.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки.