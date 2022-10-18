Вторник, 18 Октября 2022 19:49

АрмИнфо.Проект решения армянского правительства об открытии 3-х контрольно-пропускных пунктов на границе Армении и Азербайджана для обеспечения сообщения между восточными районами Азербайджана и Нахичеваном официально циркулирует в течение нескольких месяцев.

Об этом написал в своем Твите премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что правительство Армении ждет положительной реакции Азербайджана.

В этом контексте Пашинян также отметил: <Может ли кто-нибудь найти упоминание о <коридоре>, относящемся к территории Армении, в заявлении Трехсторонней комиссии от 11 сентября? Конечно же нет! Есть ли какое-либо упоминание о <коридоре> в этом заявлении? Оно было, о касалось Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах.

По словам премьера, никто не может обвинить Армению в уклонении от своих обязательств. <Повторяю, что мы готовы открыть 3 КПП для выполнения наших обязательств и работать над использованием возможностей, возникающих в результате комплексного разблокирования региона>, - подчеркнул армянский премьер.