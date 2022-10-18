Вторник, 18 Октября 2022 19:31

АрмИнфо.Мы соизмерили оказываемую нами помощь Азербайджану, убедившись и обеспечив то, чтобы эта помощь никогда не использовалась в наступательных целях в отношении Армении и не нарушала формулу мирного урегулирования арцахского конфликта. Об этом в ходе пресс-конференции 18 октября заявил председатель Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс.

В этой связи он подчеркнул, что эта гарантия у Армении есть.

Говоря о резолюциях, требующих осудить Баку и прекратить оказывающую помощь со стороны США, глава Комитета демократического партнерства обозначил, что они обсуждаются, и здесь важно не принятие резолюций, заявления законодательного органа, а фактическая последовательность в дипломатическом процессе