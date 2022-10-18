Вторник, 18 Октября 2022 18:39

АрмИнфо. У премьер-министра Никола Пашиняна прошло совещание по вопросам, касающимся структуры и функций новообразованного Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашиняну был представлен проект формирования МВД, дополненный предложениями, зафиксированными в результате предыдущих обсуждений. Была обсуждена структура МВД, структурные и обособленные подразделения госведомств, входящие в его состав, модели территориального управления, объем функций, законодательное поле и другие вопросы. Отмечалось, что до конца года планируется завершить проект и затем запустить МВД.

Никол Пашинян подчеркнул важность определения профессиональных стандартов. Глава правительства поручил продолжить работу по доработке проекта.

Ранее правительство РА утвердило стратегию реформ системы полиции и программу действий на 2020-2022г.г. Одним из направлений реформ станет создание министерства внутренних дел, которое будет разрабатывать политику и нести политическую ответственность за процесс реформ. В структуру будущего Министерства внутренних дел Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции. Предлагается включить в структуру министерства также Центр финансового мониторинга Центрального банка. Инициативой предлагается сохранить должность начальника полиции при условии, что его будет назначать премьер-министр по предложению министра. Предусмотрено разграничить гражданскую службу в полиции от воинской службы. В рамках реформ предусмотрено реорганизовать внутренние войска в Национальную гвардию. Национальная гвардия может в соответствующих случаях участвовать в поддержании общественного порядка, обеспечивать охрану объектов стратегического значения (функции Главного управления государственной охраны передаются Национальной гвардии). Предусматривается, что Нацгвардия будет участвовать в предотвращении и пресечении массовых беспорядков, в осуществлении антитеррористических мероприятий, в обеспечении правового режима военного положения и в чрезвычайных ситуациях, при оказании помощи в проведении поисково-спасательных операций в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф, в обеспечении безопасности перевозки специальных грузов.