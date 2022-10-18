Вторник, 18 Октября 2022 18:26

АрмИнфо. Адвокат Эрик Алексанян отпущен на свободу после того, как истек 24-часовой срок его задержания. Суд завершил рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Алексаняна и удалился для принятия решения.

Накануне сообщалось, что Служба национальной безопасности задержала судью суда общей юрисдикции Еревана Арусяк Алексанян и адвоката Эрика Алексаняна, а в Высший судебный совет удовлетворил ходатайство генпрокурора Армении о лишении неприкосновенности судью суда общей юрисдикции Арусяк Алексанян для возбуждения уголовного преследования и лишения свободы. Уголовное производство, в рамках которого задержаны судья и адвокат возбуждено по части 2 статьи 441 Уголовного кодекса Армении (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий). По данным СМИ, и адвокат, и судья обвиняются в получении взятки по делу о <воре в законе>.

В беседе с журналистами Алексанян назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием, а также опроверг слухи о том, что его якобы обвиняют в получении взятки. <Знающие меня люди прекрасно знают, что я не могу быть вовлечен ни в какие коррупционные преступления, с учетом моей личности. Понимаю, что определенный круг людей ожидал или предполагал, или хотел, чтобы Эрик Алексанян был вовлечен в подобное дело, но - напрасно>, - сказал он.

Отметив, что ограничен тайной следствия, адвокат пояснил, что согласно предъявленному ему обвинению, он якобы способствовал должностному лицу - судье Арусяк Алексанян в злоупотреблении полномочиями.

<Я не принимаю обвинения, оно сфабрикованное, могу сказать, что это голословное заявление>, - отметил Алексанян. Как считает адвокат, происходящее не что иное как вмешательство в его профессиональную деятельность. <Это попытка заставить меня замолчать>, - заявил он, заверив, что не боится ареста, и в ходе следствия докажет, что <не только невиновен, но и не имеет отношения к тому, что ему приписывается>.