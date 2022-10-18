Вторник, 18 Октября 2022 18:24

АрмИнфо.Мы против вторжения на суверенную территорию Армении и требуем, чтобы азербайджанские ВС вернулись на исходные позиции. Об этом заявил председатель Комитета демократического партнерства (DPC) Палаты представителей США Дэвид Прайс в ходе пресс-конференции в Ереване 18 октября.

<Мы понимаем, что нам отведена здесь своя роль, в частности, в направляя международное сообщество и сотрудничая с международными организациями с целью обсуждения решений для урегулирования конфликта, и возможной роли США>, - сказал законодатель.

В частности, Прайс отметил, что осведомлен о трагических событиях, которые имели место во время последних столкновений. В этой связи он также сообщил, что на данный момент со стороны США прилагаются двухпартийные, двухпалатные усилия для возвращения армянских пленных.

Отвечая на вопрос журналистов о военном сотрудничестве между Арменией и Соединенными Штатами, глава DPC подчеркнул, что ничего конкретного на этот счет сказать не может, сославшись в этом ключе на четкие заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению.

<Очевидно, что баланс в регионе меняется, учитывая события, связанные с Россией. Возможно, решения не такие радикальные, как были ранее. Однозначно, что будут изменения>, - заметил он.

Вместе с тем Прайс сообщил, что на данный момент проводятся интенсивные обсуждения на предмет дальнейшего развития сотрудничества между РА и США, в том числе в вопросе обеспечения безопасности.