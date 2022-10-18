Вторник, 18 Октября 2022 18:00

АрмИнфо.Армения ценит присутствие министра иностранных дел Норвегии в Ереване, особенно в нынешний период, полный многочисленных вызовов, что является признаком солидарности с армянским народом. Об этом 18 октября на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В этом ключе он констатировал, что после более чем десятилетнего перерыва это первый визит норвежской стороны в Армению на высоком уровне. При этом он добавил, что визит проходит в юбилейный год установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Мы высоко ценим поддержку Норвегией усилий правительства Армении, направленных на осуществление реформ и укрепление демократических институтов.

Должен с удовлетворением отметить, что Норвегия является страной, выделившей самые большие добровольные отчисления на план действий СЕ-Армения на 2019-2022 годы.

Одновременно выражаю благодарность за беспрецедентную поддержку, оказанную Норвегией в борьбе с Covid-19", - сказал Мирзоян.

По словам главы армняского МИД, в ходе встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Арменией и Норвегией в сферах, представляющих взаимный интерес.

"В этом плане хотел бы особо выделить консультации между министерствами иностранных дел наших стран и их роль Мы выразили взаимную готовность предпринять практические шаги в направлении полноценного использования потенциала в торгово- экономической сфере. В качестве перспективных направлений экономического сотрудничества мы выделили IT-сектор, сферы возобновляемой энергетики, а также цифрового управления", - сказал он.

Вместе с тем Мирзоян сообщил, что сегодня они с норвежской коллегой посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

"Армянский народ с уважением и благодарностью вспоминает гуманиста, большого друга армянского народа Фритьофа Нансена и миссионерку Бодиль Бьорн. В качестве дани уважения земля с могил двух норвежских гуманистов замурована в мемориальную стену Цицернакаберда", - добавил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в центре обсуждений были также региональные и международные события.

"Я представил коллеге детали работы по разработке мирного договора Армения- Азербайджан, нашу позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы обсудили ситуацию, сложившуюся после последней агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории РА. Мы ценим адресную позицию Норвегии в поддержку территориальной целостности и суверенитета Армении, а также в отношении вопроса убийства армянских военнопленных представителями ВС Азербайджана.

В этом контексте надеемся, что Норвегия как пионер в области защиты прав человека будет и впредь придерживаться принятой позиции", - сказал глава МИД Армении.

В контексте предотвращения новых агрессий со стороны Азербайджана, Мирзоян подчеркнул важность внедрения международных механизмов мониторинга и контроля за приграничной ситуацией и поддержки международных партнеров, в том числе Норвегии, в этом вопросе.

"Еще раз упомянул о необходимости вывода азербайджанских ВС с суверенной территории Республики Армения, репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и безусловного соблюдения режима прекращения огня, подчеркнув при этом о недопустимости решения проблем путем применения силы или угрозы силой", - сказал главный дипломат Армении.

На вопрос, какие ожидания у армянской стороны на фоне активных дипломатических контактов между Арменией и Азербайджаном, министр подтвердив динамичность переговоров, заявил о готовности Еревана продолжить стой же интенсивностью усилия и встречи для достижения реального устойчивого и долгосрочного мира в регионе. По его словам, с этой точки зрения, настрой и ожидания Ереван не претерпели изменений.

"Другое дело, что параллельно с этими переговорами мы видим деструктивную, я бы даже сказал максималистскую риторику. Мы также видим желание Азербайджана силой или угрозой силы повлиять на эти переговоры. Именно в этом ключе я вижу последнюю агрессию Азербайджана в отношении суверенных территорий РА", - сказал Мирзоян, напомнив, о других подобных провокациях и милитаристской риторике азербайджанской стороны.

В этом ключе он подчеркнул, что подобная риторика и действия

деструктивны и способствуют конструктивным переговорам. Однако, по

его словам, несмотря на это в Ереване, считают, что достичь

результатов можно только за столом переговоров и готовы продолжить

свои усилия в этом направлении.