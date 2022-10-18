Вторник, 18 Октября 2022 17:58

АрмИнфо.Азербайджанская сторона на переговорах с Арменией не настаивает на дороге идентичной Лачинскому коридору. Об этом 18 октября на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, что "Азербайджан настаивает на том, чтобы "Лачинский" и "Зангезурский" (через Сюникскую область РА - ред.) коридоры имели одинаковый статус".

"Не будут скрывать, на переговорах, Азербайджан или представители Азербайджана не настаивают и не предлагают дорогу, которая была бы идентичной и мела те же регуляции, что и Лачинский коридор. Если господин Чавушоглу со своей стороны вносит этот компонент в переговоры, то, наверное, было бы правильно от своего имени говорить об этом. Повторюсь, Азербайджан ничего подобного не говорит", - сказал Мирзоян.

При этом он выразил убеждение, что в реальности, ни одна из сторон не может утверждать ничего подобного, поскольку регуляции даны трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, а затем были более широко раскрыты заявлением от 11 января 2021 года.

"Оба, вышеупомянутых мной заявления публичны и все могут с ними ознакомиться. Там есть Лачинский коридор, являющийся дорогой жизни для Нагорного Карабаха, и есть пункт связанный с разблокировкой транспортных и экономических коммуникаций. И в этом контексте Азербайджан говорит о новой коммуникации с Нахиджеваном", - сказал глава МИД Армении, напомнив, что официальный Ереван неоднократно выражал позицию по этому вопросу.

Мирзоян подчеркнул, что эта позиция не претерпела изменений - все дороги должны функционировать, в том числе новопостроенные, если таковые будут, в соответствии с законодательством и с учетом

суверенитета страны, через которую будут пролегать.

"По моему субъективному мнению, определенный прогресс здесь есть. Я оптимистично настроен и считаю, что переговоры в обозримом будущем могут иметь успешное завершение", - сказал глава МИД Армении.

Говоря об армяно-турецком диалоге, Мирзоян напомнил, что Ереван всегда открыто и публично выражал свою позицию. "Мы заинтересованы в успехе диалога. И любая встреча, которая может способствовать успешному завершению диалога может иметь место. Я никогда не был против подобных встреч. Другое дело, что в ходе этих встреч стороны должны предпринять искренние и серьезные шаги для установления дипломатических отношений между странами и открытия границ", - сказал армянский министр в ответ на вопрос о возможной встрече глав МИД РА и Турции, о чем ранее сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.