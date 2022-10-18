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 Вторник, 18 Октября 2022 17:55

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   психиатрический центр “Аван” в “Ахи Анке”; частные дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, Тяговая подстанция, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Дуряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж; 4-ый квартал Давташена полностью, 16-ая улица Шаумяна, улица Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00   кватал ‘Нубарашен Б”, здание школы N175;

11:00-17:00   частные дома 1, 2, 3 на улице Алека Манукяна, частные дома на улицах Айгестана 1, 2, 9, 10, 11; жилые дома 35, 37, 39 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 10-24, 12, 40, 42, 44 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7 на улице Агатангехоса, 29, 29а на улице Хоренаци, 21, 37 на улице Исраеляна, частично квартал ‘Киликия”, здание АТС N42, жилые дома 22, 22/2, 22/3, 22а, 24а на пр. Багратуняца, жилые дома 42, 44, 48 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 87 и частные дома 21-62 на улице Гоголя, жилые дома 88, 89, 90 на улице Райниса, жилые дома 1, 4/1, 22 и частные дома 14, 87 на улице Ерзнкяна, жилой дом 8 и частные дома 14-31 на улице Орбели, жилые дома 21, 21А, 21/3 на пр. Азатутяна, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14 на 10-ой улице; частные дома 1-30 на 2-ой улице Ареша, 1-46 на 4-ой улице; частные дома 13-138 (четные) на улице Мурацана;  

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично село Кош;

 

в Котайкской области:

10։00-14։00   село Кахси, мельница, бензозаправочная станция, семеноводческое хозяйство, станция автотехобслуживания, насосная станция “Джрмуха”, газозаправочная станция и прилегающие территории;

10։00-16։00   ООО “Фуззор бетон” в городе Раздан;

11:00-14:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Веолия Джур”, “Норма Кат”, собственник “Г.Шагинян”, кварталы ‘Пахстаканнери”, “Герезманнери”, “Манкапартез”, “Дпроц”, “Айгинер”, “Гюхапетаран”, “Е-2”, “А.Манукян”, ООО “Сарнаран”, “Гину горцаран”, “Квадра Констракшн”; производственная компания ‘Зовуни”;

11։00-17։00   частично села Коатйк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

14։00-17։00   село Агавнадзор, зона отдыха “Мармарик”, пансионат “Энергетик”, компания “Виваселл-МТС” и школа;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00   села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Драхтик;

12։00-14։30   село Норатус полностью; абоненты-жильцы так называемой территории “Каранк” в селе Норатус; здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детский сад N2, газозаправочная станция ‘Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО ''Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция сотового оператора “Юом”;

 

в Лорийской области:

11:00-13:00   кварталы “Кентрон 1, 2'', “Лифти”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, 1-ый переулок улицы Айгестан и школа N1 в городе Спитак.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   частные дома квартала “Багреванд” во 2-ом Норкском массиве; частные дома квартала ‘Сирох Сртер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; жилые дома 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13 на улице Г.Аветисяна, 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 21, 22, 23 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 23, 23А, 27 на улице Себастия, улицы Гагарина, Джамбули и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00    жилые дома 23, 25 на улице Чехова, 19, 24 на улице Ехбайрутяна, 11 на улице О.Овсепяна, 32 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 28, 28/1 на улице Дро, частные дома 66-82 на улице Шовроян, 44-82 на 4-ом переулке Дро, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице;   6/2, 9 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 и частные дома 1-19 на улице Рига, частные дома на 25-ой улице Арабкира, частные дома 1-13, 2А на 27-ой улице Арабкира; жилые дома 3, 4, 5, 6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, частные дома 4-42 на улице Прошяна, 1-5 на улице Айгедзори, компания “Бужмиаворум N2” (односторонне), абоненты-жильцы жилого дома 54 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

10:00-11:00 село Тароник;

11:00-12:00   кварталы “Хозабуцаракан”, “Пет.Тнкаран” в городе Эчмиадзин;

11։00-17։00   села Варданашен, Ехегнит, Ерасхаун;

 

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Мармарашен;

10։00-16։00 частично село Овташат;

11:00-16:00   частично улицы Туманяна, Атарбекяна, Огостоси 23, Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Ачаряна, Дуряна, Орбели; жилые дома 17, 30 на улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13։00-15։00 частично село Геханист;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00  частично улицы Мясникяна, Исакова, Шаумяна, котельное хозяйство, оздоровительный комплекс ‘Джермук Ашхар”, абонент (не являющийся жильцом) “Канатная Дорога-1” в городе Джермук;

10:00-16:00 частично село Хндзорут;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

 

в Котайкской области:

10։00-12։00 село Балаовит и прилегающие территории;

10։30-14։00  кварталы “Элар”, “Зонал-Каян”, 1-ый микрорайон, улицы Гарни, Еритасардакана, Тарту, Волкова, Севана в городе Абовян;

10։00-15։00 село Кахси и прилегающие территории;

11:00-15:00  община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Веолия Джур”, “Норма Кат”, собственник “Г.Шагинян”, “А.Манукян”, кварталы ‘Пахстаканнери”, “Герезманнери”, “Манкапартез”, “Дпроц”, “Айгинер”, “Гюхапетаран”, “Е-2”, “А.Манукян”, ООО “Сарнаран”, “Гину горцаран”, “Квадра Констракшн”;

11։00-17։00   частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

13։00-17։00 село Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30-17։30   село Маяковский; частично село Балаовит, воинская часть, Пивной завод и прилегающие территории;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00   улицы Гардмани, Г.Нжде, Байрона, Г.Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21, воинская часть, газозаправочная станция  в городе Чамбарак;

12։00-14։00   улицы Паруйра Севака, Г.Нжде, Тиграна Меца  в городе Чамбарак;

11։00-14։00  села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат и Драхтик;

11։30-16։00  улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АГБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

12։00-14։30  село Норатус полностью, абоненты-жильцы так называемой территории “Каранк” в селе Норатус; здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детский сад N2, газозаправочная станция ‘Анд-Мариам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО ''Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция сотового оператора “Юом”;

 

в Ширакской области:

10:00-15:00   село Лернакерт в Артиксой регионе;

10:00-16:00   южная часть села Арпени в Ашоцком регионе; северная часть села Вохчи в Амасийском регионе;

11:00-17:00   частично село Бардзрашен в Анийском регионе;

 

в Тавушской области:

10:00-13:00   Тбилисское шоссе; частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Усанохакан, Орджоникидзе в городе Дилижан; улицы Спандаряна, Усанохакан, Арцахян, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10:00-13:00   села Лори, Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес;

 

в Сюникской области:

10:30-16:30   улицы Григора Нарекаци, Гусана Ашота, Григора Татеваци, Зоравара Андраника, Комитаса, Мовсеса Хоренаци в городе Горис.

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